В Клайпеде в течение нескольких дней умерли двое обращавшихся за помощью в больницы мужчин

В клайпедскую больницу за помощью обратился мужчина, после того как его отпустили домой, он скончался. Пациенту было 53 года. Скорая к нему приезжала дважды, один раз приехали две бригады, час его реанимировали, но тщетно. Когда мужчина почувствовал недомогание, он обращался в две больницы, но врачи ничего плохого не нашли и отпустили его домой. Журналисты LNK говорили с матерью покойного, на руках у которой мужчина и скончался.

73-летняя клайпедчанка не может поверить, что ей придется хоронить сына. Владиславас работал водителем большегрузных машин. У него были проблемы со здоровьем, но очень плохо мужчине стало в минувшую пятницу. Вызвали скорую, мужчину увезли в университетскую больницу.

"Его осмотрели и сказали, что он какой-то встревоженный, он вышел, сказав, что его отпустили домой, ничего не сказали", – рассказала LNK клайпедчанка Татьяна Пашкаускене.

Врачи решили, что лечение мужчине не требуется и отпустили его домой. На следующий день состояние ухудшилось, мужчина поехал в Республиканскую больницу. Его осмотрели, взяли анализы и отпустили домой. В воскресенье снова пришлось вызывать скорую.

"Он высокий, крупный мужчина. Вижу, лежит, закатив глаза, губы белые. Я стала его трясти, кричать, побежала к соседке. Просила его не оставлять меня", – рассказала женщина.

Когда домой приехали две скорые, у мужчины случилась клиническая смерть.

"Целый час врачи боролись за его жизнь, но напрасно. Он умер в 53 года", – сказала женщина.

Мать и соседи умершего не могут понять, как могло такое случиться, ведь мужчина обращался за помощью в две больницы.

"Иногда хочется верить, что даже если человека госпитализируют без особой надобности, это лучше, чем когда умирают люди, которых выпускают из больницы домой. Мне кажется, мы не на том экономим", – сказала соседка покойного.

Представители Республиканской клайпедской больницы заверили, что обследование мужчины заняло почти три часа. Он жаловался на жажду и боли в животе.

"Вызвали троих врачей-специалистов, они его осмотрели, назначили все необходимые анализы. Сделали рентген, эхоскопию, анализы крови, даже кардиограмму на всякий случай. Результаты никакой патологии не показали", – сказала представитель больницы Мария Габрене.

Врачи отправили мужчину домой, указав рекомендации для дальнейших действий.

Представители Клайпедской университетской больницы сказали, что у них в приемном отделении мужчину также обследовали, результаты никаких острых патологий не показали. Поскольку мужчине стало легче, его отпустили домой.

Причину смерти мужчины выясняют эксперты.

В течение последних дней это уже вторая смерть, причиной которой, как подозревают, могла быть недостаточная помощь врачей. Выясняют также, почему помощь не была оказана другому мужчине, обращавшемуся в две клайпедские больницы. Он в тот же день, когда искал помощи, скончался у себя дома. Близкие мужчины обратились в прокуратуру. Начато расследование.

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