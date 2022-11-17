В Шяуляе украинец попался на удочку мошенников: должен за телефон, который не покупал

Полиция сообщает, что на удочку мошенников попался украинец.

По предварительным данным, в среду, 16 ноября, в полицию обратился гражданин Украины (1991 г.р.), на имя которого в 2022 г. неизвестный человек, воспользовавшись его документами заключил договор с компанией Telia Lietuva и купил телефон Samsung.

Образовался долг в размере 769 евро.

О задолженности и заключенном от его имени договоре гражданин Украины узнал 18 октября, получив уведомление о взыскании долга из коллекторской конторы.

Начато расследование.

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