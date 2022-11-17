Президент Литвы: Европе пора признать преступления коммунизма

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа, приветствуя участников международной конференции "Гибридная война России против демократического мира: вызов европейской политике памяти", состоявшейся в четверг в Праге, подчеркнул, что военная агрессия России против Украины, сопровождаемая дезинформацией и попытками переписать историю, побуждает Европу переосмыслить свое прошлое и дать более точную оценку преступлениям коммунистических режимов, говорится в сообщении Группы по вопросам коммуникации президентского ведомства.

"Настал день, когда Европа должна наконец признать преступления, связанные с двумя основными тоталитарными идеологиями – нацизмом и коммунизмом", - сказал глава государства, выразив сожаление, что знания о преступлениях режима Советского Союза и память о его жертвах еще не нашли должного места в историческом сознании Европы.

Президент обратил внимание участников конференции на то, что Россия попирает основные правила международного сосуществования, проводя имперскую захватническую политику, подкрепленную геноцидной риторикой. Это приводит к военным преступлениям и преступлениям против человечности.

Глава государства связал это с историческими уроками, которые не были усвоены после Второй мировой войны, когда международное сообщество предпочло проигнорировать агрессивное поведение Советского Союза в его союзе с нацистской Германией.

"Мы все живем в мире, который был создан на пепелище Второй мировой войны. Однако тот же разрушительный конфликт все еще продолжается, если не в реальности, то в сознании людей. Он все еще продолжается как часть гибридной войны России против демократического Запада", - отметил президент.

Как говорится в сообщении офиса президента, глава государства подчеркнул, что в отличие от Западной Европы, где Вторая мировая война закончилась в 1945 году, из стран Центральной и Восточной Европы, включая Литву, оккупационные войска были выведены только в конце XX века, в России память о Второй мировой войне до сих пор инструментально используется для оправдания преступлений сталинского режима, как и новых репрессий в наши дни.

"Заявляя, что великая цель оправдывает даже самые жестокие средства, нынешний режим снимает с себя ответственность", - сказал президент, добавив, что нынешний российский режим идет по стопам советского диктатора Иосифа Сталина, когда переписывает историю, чтобы получить больше власти и расширить национальную мощь России за счет соседних стран.

"В последнее время мы наблюдаем упорное наступление на усилия раскрыть правду о преступлениях советского тоталитарного режима. И мы должны противостоять этому", - сказал президент, подчеркнув необходимость бороться с организованной ложью и глубже изучать тоталитарное прошлое.

По словам главы государства, необходимо развивать исторические исследования и образовательные программы по всей Европе, а точная оценка и понимание коммунистического прошлого должны стать частью политических дискуссий.

Президент отметил, что базирующаяся в Праге Платформа европейской памяти и совести может проделать огромную работу в области научных исследований, разоблачения преступлений тоталитаризма, расширения просветительской деятельности и повышения осведомленности европейского общества. Для этого ей нужна политическая и финансовая поддержка, по поводу которой президент Литвы вместе с главами Польши, Латвии, Эстонии и Румынии обратился к премьер-министру председательствующей в Совете ЕС Чехии Петру Фиале и председателям Европейского совета и Европейской комиссии.

Перед началом конференции президент Г. Науседа вместе с премьер-министром Чехии Петром Фиалой открыли в Лихтенштейнском дворце выставку Центра исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы "Под чужим небом: жители Литвы в советских лагерях и ссылках в 1940-1958 гг.", которая рассказывает о болезненном опыте более 280 тысяч граждан Литвы в советских лагерях и сибирской ссылке. Глава государства подчеркнул, что десятки тысяч политзаключенных и ссыльных не пережили выпавших на их долю испытаний, и призвал никогда не забывать о преступлениях советского режима.

Международная конференции "Гибридная война России против демократического мира: вызов европейской политике памяти" организована Правительством председательствующей в ЕС Чешской Республики, Институтом изучения тоталитарных режимов и Музеем памяти XX века.

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