Майор запаса польской разведки: "Виноват персонально Путин, виновата Россия"

Во вторник российские войска нанесли массированный воздушный удар по всей территории Украины, выпустив более 100 ракет. Это самая мощная атака с начала полномасштабной войны. В этот день одна из ракет попала на территорию Польши, где погибли два человека. Однако пока нет сведений о том, кто выпустил эту ракету – российские войска или ПВО Украины.

О расследовании, реакции НАТО и последствиях трагедии ru.Delfi.lt рассказал аналитик, майор запаса агентства разведки Польши Роберт Хеда.

Он напомнил, что российские беспилотные аппараты уже были замечены и над Румынией, и над Молдавией, и даже над Хорватией, однако во вторник ситуация стала по-настоящему опасной: появились человеческие жертвы. Конечно, это событие всколыхнуло общество и вызвало жаркую эмоциональную реакцию.

Однако политики не спешат с выводами и обвинениями, настаивая на тщательном расследовании. Эксперты будут анализировать остатки ракеты и данные НАТО с самолётов-разведчиков и спутников. Лишь после этого можно будет однозначно утверждать, откуда была запущена ракета.

В соцсетях активно обсуждалась возможность применения 5 статьи Вашингтонского договора НАТО: в ней говорится, что нападение на одного из членов альянса рассматривается как нападение на весь блок, вследствие чего вступает в действие механизм коллективной обороны. Но Роберт Хеда считает, что более вероятным будет применение статьи 4 – о коллективных консультациях членов НАТО.

"Военные эксперты Польши уже говорят, что надо прикрывать границу Польши и стран Балтии, чтобы перехватывать все российские летающие объекты ещё до границ НАТО", – рассказал аналитик. – "Это пассивная оборона, но она нужна даже с точки зрения общества: мы в безопасности, мы доверяем НАТО?"

Если расследование покажет, что ракету выпустила Россия, кроме военно-оборонительных действий есть и целый ряд дипломатических и экономических шагов, которые может предпринять Польша. В частности, именно через Польшу и Беларусь идут поставки в Россию товаров, которые ещё не обложены санкциями, и этот поток может быть заблокирован. С дипломатической точки зрения возможна даже высылка посла РФ из Варшавы.

Однако Роберт Хеда подчёркивает, что все эти варианты пока остаются в области предположений. Следует ждать решения властей Польши, НАТО и Евросоюза.

"Но чья бы это ни была ракета – украинская или российская, – всего этого не случилось бы, если бы не российская агрессия в Украине. Так что виноват персонально Путин, виновата Россия", – подчеркнул Роберт Хеда.

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