На уплату налога на недвижимость у жителей Литвы остался месяц

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) Литвы сообщает, что жители, располагающие недвижимостью на сумму больше 150 000 евро или 200 000 евро (если применяются льготы), должны заполнить декларацию и уплатить налог до 15 декабря. Это надо сделать электронным способом – через систему EDS, форма декларации KIT715.

"Как и каждый год, жители, владеющие некоммерческой недвижимостью, должна самостоятельно посчитать стоимость имущества и, если эта стоимость превышает установленную сумму, заполнить декларацию и заплатить налоги" – сказал представитель ГНИ Мартинас Эндрияйтис, прибавив, что налоги уже заплатили 2400 человек, они декларировали налоги на сумму 914 000 евро.

По предварительным данным, в этом году налоги 32 500 жителей должны заплатить около 14,8 млн. евро. Эти данные могут меняться с учетом информации, предоставленной самими жителями. В 2021 г. 31 300 жителей декларировали налоги в размере 11,1 млн. евро.

Как узнать, надо ли платить налог?

Налог на недвижимость жители платят за квартиры, дома, дачи, гаражи, фермы, теплицы, хозпостройки, здания религиозного и рекреационного назначения и др. если общая стоимость всего имущества превышает 150 000 евро (или 200 000 евро, если действуют льготы).

Стоимость недвижимости можно узнать на сайте Центра реестра, если ввести адрес, можно узнать уникальный номер (поиск здесь). Если ввести уникальный номер, можно узнать стоимость недвижимости (поиск здесь).

Как декларировать налог?

Подключившись к системе EDS, надо заполнить форму KIT715v.2 и вписать сумму, а также действующий необлагаемый налогами размер. После этого система автоматически подсчитает налог.

Какие действуют тарифы?

Когда стоимость всего имущества превышает 150 000 евро, действуют следующие тарифы:

со 150 000 до 300 000, тариф 0,5%.

с 300 000 до 500 000, тариф 1%.

свыше 500 000 евро, тариф 2%.

Если речь идет о семье с тремя и более детьми до 18 лет или с ребенком-инвалидом до 18 лет, а также с ребенком-инвалидом старше 18 лет, если он нуждается в специальном уходе, действует льгота, налог считают с суммы, превышающей 200 000 евро:

с 200 000 до 390 000 евро, тариф 0,5%.

с 390 000 до 650 000 евро, тариф 1%.

больше 650 000 евро, тариф 2%.

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