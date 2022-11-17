ЧП на российско-латвийской границе: в машине гражданина Украины нашли тайник с 186 кг гашиша

rus.DELFI.lv

Foto: MKT

Контрабанду особо крупной партии гашиша пресекли на таможенном посту "Убылинка" (российско-латвийская граница) сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России, Северо-Западной оперативной и Псковской таможен.

По сообщению "Псковского агентства информации" со ссылкой на Северо-Западное управление таможни РФ, 186 кг наркотиков пытались ввезти транзитом через Латвию. За рулем автомобиля, в котором нашли наркотики, находился гражданин Украины. В машине обнаружили тайник — двойное дно, в котором находились 247 брикетов гашиша. Помимо водителя задержан еще один подозреваемый — также гражданин Украины. Начато уголовное дело. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!