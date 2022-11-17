По сообщению "Псковского агентства информации" со ссылкой на Северо-Западное управление таможни РФ, 186 кг наркотиков пытались ввезти транзитом через Латвию.
За рулем автомобиля, в котором нашли наркотики, находился гражданин Украины. В машине обнаружили тайник — двойное дно, в котором находились 247 брикетов гашиша.
Помимо водителя задержан еще один подозреваемый — также гражданин Украины. Начато уголовное дело.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!