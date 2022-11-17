Анушаускас о кандидатуре премьера на пост главы НАТО: хорошо, что и Литва предлагает своих кандидатов

ELTA ru.DELFI.lt

Arvydas Anušauskas Foto: ELTA / Andrius Ufartas

После того, как в международных СМИ появились сообщения о том, что якобы премьер-министр Ингрида Шимоните упоминается в неофициальных дипломатических дискуссиях как один из кандидатов на замену Йенсу Столтенбергу на посту генсека НАТО, министр обороны Арвидас Анушаускас говорит, что эти дискуссии поднимают престиж Литвы.

"Я думаю, очень хорошо, что и Литва тоже предлагает своих кандидатов. Мы знаем, что кандидатов от малых государств иногда уважают за их нейтральную позицию, но, когда я смотрю на текущую геополитическую картину в Европе, есть ли политики, которые могут оставаться нейтральными в случае российской агрессии против Украины. Я так не думаю. Я считаю, что всегда нужно предлагать, участвовать, и это приносит определенный престиж стране, потому что тех кандидатов, которые признаны кандидатами, действительно не так много", - в четверг радиостанции ЛРТ сказал министр. Статьи по теме: Finacial Times упоминает премьера Литвы среди кандидатов на пост генерального секретаря НАТО С другой стороны, министр не склонен оценивать возможности премьер-министра занять эту должность. "Я думаю, что оценивать будут другие", - сказал он. ЭЛЬТА напоминает, что в среду влиятельная деловая газета Financial Times назвала премьер-министра Литвы одним из кандидатов на замену Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО. Однако сама И. Шимоните комментировать такие обсуждения отказывается. "Никаких комментариев на эту тему. Никаких", - в интервью Эльте в среду сказала премьер. Реагируя на сообщения, появившиеся на международной арене, глава страны Гитанас Науседа заявил, что поддержал бы кандидатуру И. Шимоните. Однако И. Шимоните президент пожелал в настоящее время сосредоточиться на бюджете следующего года. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!