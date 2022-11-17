Эфир Delfi: падение ракеты в Польше — новые вопросы и выводы

Посол Польши в ООН Кшиштоф Щерский заявил, что на данном этапе польские власти склонны думать, что ракета, упавшая во вторник на территории польской деревни, была непредумышленно пущена украинскими силам ПВО во время российского массированного ракетного обстрела Украины, но предлагает дождаться окончательного заключения и завершения расследования.

Украинская сторона не согласна с заявлениями своих западных партнеров о том, что взрыв мог быть результатом работы украинских ПВО, и требует доказательств.

Несмотря на призывы дождаться результатов расследования, большинство прозвучавших политических заявлений пока касаются именно версии о работе украинской ПВО.

Почему на смену первоначальным предположения о российском следе версия о ПВО Украины возобладала, как реагируют и расценивают ход расследования в Киеве, какой вывод их этой истории в плане безопасности стоит сделать Литве?

Эти и другие вопросы обсуждаем с полковником запаса, руководителем Фонда поддержки обороны Вайдотасом Малиненисом и директором Института мировой политики Евгеном Магдой.

Ведущие — Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.

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