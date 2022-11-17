В Каунасском аэропорту начинают действовать новые зарядные станции для электромобилей

В Каунасском аэропорту к работе приступили семь зарядных станций для электромобилей, установленных вблизи пассажирского терминала, на долгосрочном паркинге.

Представители аэропортов Литвы утверждают, что намечено дальнейшее развитие зарядных станций во всех аэропортах – в Вильнюсе, Каунасе и Паланге, зарядные станции будут легкодоступные и приспособленные как для обычной зарядки транспорта на подходах к аэропорту, так и для использования в качестве платной возможности для компаний, действующих на территориях аэропортов, говорится в сообщении.

По утверждению руководителя Департамента операций и инфраструктуры аэропортов Литвы Арнаса Думанаса, развитие сети электрозаправочных станций – это стратегическая перемена в деятельности аэропортов, которая уже вносит и в будущем будет вносить свой вклад не только в улучшение опыта пассажиров, но и во внедрение экологических решений, побуждение к использованию современного транспорта.

"Мы целенаправленно ступили на путь развития современной инфраструктуры, дружественной к окружающей среде. Это включает в себя не только авиационную, но и не авиационную деятельность, поэтому мы рады тому, что совместно с партнерами нам удалось успешно реализовать этот проект, а в будущем количество таких электрозаправочных станций на территории аэропортов и на подходах к ним будет только увеличиваться, развитие намечено осуществить в несколько этапов", – сказал A. Думанас.

Планируется обустройство примерно сотни мест для зарядки



В настоящее время рассматриваются инвестиционные и технические возможности развития сети зарядных станций для электромобилей, однако, по предварительным данным, в ближайшие годы в одном лишь Вильнюсском аэропорту может появиться около 50 мест для зарядки, в Каунасском аэропорту – почти 30, а в аэропорту Паланги еще 15 зарядных станций. К вышеупомянутым станциям будет обеспечен удобный доступ для всех пассажиров и представителей прокатного бизнеса, другого транспорта.

Как указывают в сообщении аэропортов Литвы, отдельная сеть платных зарядных станций планируется на внутренней территории аэропортов, где работают их партнеры.



В Каунасском аэропорту – новые возможности



Руководитель подрядчика зарядных станций в Каунасском аэропорту "Eldrive Lietuva" Томас Тамашаускас утверждает, что новые электрозаправочные станции в Каунасском аэропорту дадут возможность предложить пассажирам альтернативные способы передвижения.

"Новые зарядные станции для электромобилей откроют Каунасскому аэропорту и представителям действующего здесь прокатного бизнеса новые возможности расширения своих парков электрифицированного транспорта.

Вместе с тем это даст возможность и пассажирам выбрать устойчивые способы передвижения. Мы рады партнерству с аэропортами Литвы и открыты к новым проектам, которые позволят развивать сеть электрозаправочных станций по всей Литве", – рассказал T. Тамашаускас.

По его утверждению, в ближайшие годы компания намерена инвестировать в Литве более 40 млн евро. Основная часть данных инвестиций будет выделена на развитие высокомощной зарядной инфраструктуры. Кроме того, "Eldrive Lietuva" наметила проекты на дорогах государственного значения, которые создадут благоприятные условия для путешествия на электромобиле по всей Литве.

Под товарным знаком "Eldrive" в Европе уже действует более 600 зарядных пунктов, это один из крупнейших операторов сети зарядных станций в регионе.

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