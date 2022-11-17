Премьер Литвы: я не буду менять министров только потому, что в истории чего-то еще не было

ELTA ru.DELFI.lt

Ingrida Šimonytė Foto: DELFI / Julius Kalinskas

Премьер-министр Ингрида Шимоните, получающая в последнее время много вопросов по поводу обновления состава правительства, говорит, что не будет менять министров только потому, что еще никогда в истории не было правительства, работающего без обновлений так долго.

"Я точно не буду менять министров только потому, что в истории чего-то еще не было. Если нет оснований для замены министра по моему решению или министр сам не просит заменить его в силу каких-то обстоятельств по своему решению. Просто потому, что в истории чего-то не было... Знаете, это не чистка зубов и прочая гигиена, где действительно знаешь, что, встав утром, вы должны почистить зубы и умыться, причесаться. Это не тот случай, когда два или три министра должны быть уволены за два года", - радиостанции Žinių radijas сказала И. Шимоните. Статьи по теме: Глава МИД Литвы сожалеет о некоторых заданных оппозицией вопросах: было бы достойнее не втягивать людей Новый рейтинг: есть ли у правящих повод для радости? Кроме того, как утверждает премьер, в предыдущих правительствах министры менялись по определенным причинам. По ее словам, одним из таких примеров являются изменения в правительстве во главе с Саулюсом Сквернялисом. "Я могла бы сослаться на господина Сквернялиса. Первые отставки министров произошли из-за выхода из коалиции Социал-демократической партии. Из нашей нынешней коалиции никто не вышел. На данный момент мы все работаем, и я надеюсь, что мы продолжим это делать до конца срока полномочий. Первая крупная перестановка в составе предыдущего правительства произошла в декабре 2018 г. Так что наш политический цикл еще не дошел до этого времени. И привело ли это к большему изменению качества прежнего правительства? Позвольте мне в этом усомниться", - обобщила И. Шимоните. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!