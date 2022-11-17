Президент: при решении вопроса передачи гаубиц Украине будет учитываться безопасность Литвы

При принятии решения о передаче Украине гаубиц PzH 2000 и систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS будет учитываться национальная безопасность Литвы, заявил литовский президент Гитанас Науседа.

"Я склонен считать, что мы действительно постараемся всеми силами, всеми возможностями продолжать помогать Украине настолько, насколько позволяют наши возможности. Однако еще раз повторяю, что оборона должна быть обеспечена равномерно по всей территории НАТО", - сказал он в среду телеканалу LRT.

"Поэтому мы очень ответственно будем оценивать нашу национальную безопасность, ведь сегодня никто не может быть уверен, что их обойдет эскалация или вероятность отдельных инцидентов", — сказал Науседа, комментируя взрыв ракет российcкого производства в Польше.

По его словам, этот риск увеличивает соседство Литвы с Беларусью, которая вовлечена в развязанную Россией войну в Украине.

"Поэтому возможны и инциденты связанные напрямую с участием Беларуси в войне России против Украины", - заявил литовский лидер.

Науседа назвал взрыв ракеты в Польше очень серьезным происшествием, знаменующим качественно новый этап войны.

"(...) Как мы видим, территория НАТО больше не является табу, и смерть возможна даже в странах НАТО", - подчеркнул лидер Литвы.

Он заявил, что безопасность стран-членов НАТО неделима и эффективна лишь настолько, насколько равномерно охватывает все звенья Альянса.

Украина обратилась к Литве с просьбой передать гаубицы и системы ПВО. Командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис ранее заявил, что на заседании Государственного совета обороны он предложит не передавать Украине литовские гаубицы PzH 2000 и системы ПВО NASAMS, поскольку самим следует иметь возможность защищаться.

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