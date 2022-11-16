Генерал ВВС США в отставке: пришло время дать Украине возможность вытеснить врага обратно в Россию

"Пришло время дать Украине возможность (...) вытеснить российские войска обратно в Россию, а не просто пытаться удержать их на позиции. И предоставление соответствующей западной воздушной мощи для этого является критически важным императивом для Украины", - говорит в интервью Delfi отставной генерал-лейтенант США Дэвид Дептула.

Главный планировщик атак воздушной кампании Западной коалиции "Буря в пустыне" в 1991 году, а сейчас декан Института исследований воздушно-космических сил им. Митчелла Д. Дуптула ответил на вопросы об особенностях защиты воздушного пространства Украины, сроках обучения украинских летчиков управлению истребителями США F-15 и F-16, необходимой военной помощи и риске ядерного удара.

- Россия продолжает наносить удары ракетами и иранскими дронами, уничтожая критическую инфраструктуру Украины. Из-за этого без света остаются 4,5 млн человек. В чем сложность защиты?

- Существует целый ряд различных проблем. Одним из преимуществ беспилотников с винтом, таких как Shahid-136, является эффективность их двигателей. Это позволяет им преодолевать большие расстояния и зависать над потенциальными целями, несмотря на их небольшой размер. Поэтому обнаружение является проблемой, как и дальность полета. Таким образом, противовоздушная оборона Украины должна прикрывать гораздо большие территории, когда сталкивается с такой угрозой. Другая проблема заключается в том, что эти беспилотники могут запускаться из мобильных пусковых установок, установленных на грузовиках, что затрудняет обнаружение и нейтрализацию этих дронов после их запуска. Кроме того, их трудно обнаружить с помощью радаров, из-за их действительно небольшого размера, малой высоте и скорости, а также способности менять направление в полете и атаковать слабые места в системе ПВО. Тем самым этот беспилотник представляет собой множество проблем.

- Используемые Россией иранские дроны сами по себе дешевые, но обходятся дорого украинцам. Как вы видите эффективную и оптимальную защиту от этих беспилотников?

- Как я уже упоминал, большая дальность полета этих беспилотников, используемых россиянами, требует так называемой интегрированной системы ПВО, которая состоит из истребителей, зенитных ракетных систем, средств радиоэлектронной борьбы, а также зенитной артиллерии. Истребители могут реагировать вовремя и на гораздо больших расстояниях, чем зенитные ракетные комплексы или зенитная артиллерия, поэтому они могут закрыть пробелы в противовоздушной обороне над теми частями Украины, которые покрываются зенитными ракетными комплексами или зенитной артиллерией. Зенитные ракетные комплексы имеют больший радиус действия, чем зенитная артиллерия, но не такой большой, как истребители. Они используются для защиты таких важных объектов, как военные формирования, города и критическая инфраструктура. Тройное “Эй” (AAA - anti aircraft artillery, - ред.), или зенитная артиллерия, гораздо более распространена и менее дорогая, имеет гораздо больше боеприпасов, но ее дальность намного меньше. Эти системы компенсируют недостатки друг друга и поэтому в совокупности могут быть очень эффективными.

- Могли бы мы остановиться подробнее на многоуровневой системе ПВО, о которой просили ВВС Украины?

- Позвольте мне продолжить, поскольку я считаю, что суть вашего вопроса соответствует тому, что мы только что обсуждали, а именно: потребность в адекватной, прямо говоря, замене самолетов для украинских ВВС. Сегодня украинские ВВС летают на реактивных истребителях советской эпохи, которые изнашиваются под воздействием интенсивного использования и связанных с этим потерь. Сокращение их количества только усилило зависимость от оставшихся самолетов. А это увеличивает спрос на запчасти, что еще больше снижает доступность. И только заменив эти истребители западными самолетами, Украина может надеяться защитить свое воздушное пространство и добиться преимущества над россиянами.

Теперь у Соединенных Штатов есть готовое решение. Недавно Конгресс США одобрил списание 48-ми F-15 Eagles и 47-ми F-16 Falcons из состава ВВС (США, - ред.), так что у них есть готовый запас избыточных самолетов, которые могут быстро изменить соотношение сил в войне России с Украиной. Если США будут действовать быстро, эти самолеты вместе с соответствующей подготовкой могут стать ядром вестернизированных украинских ВВС, которые могут изменить ход конфликта и дать Украине возможность вытеснить русских.

Сейчас некоторые говорят, что потребуется много времени для переподготовки украинских пилотов на эти самолеты. Я же скажу вам, что это займет не больше времени, чем переброска в Украину зенитно-ракетных комплексов, о которых так много говорят. Украинские пилоты имеют достаточный опыт истребителей. И они могут быстро адаптироваться к F-15 и F-16, если бы они были допущены к ним, то имели бы заметное преимущество над своими российскими оппонентами. Поэтому я думаю, что пришло время дать Украине возможность разрушить российскую оккупацию и вытеснить российские войска обратно в Россию, а не просто пытаться удержать их на позиции. И предоставление соответствующей западной воздушной мощи для этого является критически важным императивом для Украины. И это не менее важно для США и НАТО в плане реализации их собственных целей в области безопасности. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос.

F-15 ir F-16 naikintuvai. USAF/Wikimedia nuotr.

- Когда мы говорим о самолетах, таких как F-15, F-16 и A-10, могли бы вы объяснить, почему их сочетание является наиболее практичным решением в данном случае? И в чем их преимущества по сравнению с советскими самолетами?

- F-15 и F-16, в частности, гораздо более модернизированы, чем советские самолеты, которые летают в настоящее время. К примеру, радарные возможности позволяют им иметь гораздо более широкий набор атрибутов по сравнению с российскими радарами. Ракетные системы также достаточно хороши. Но дело в том, что эти самолеты модернизированы, их гораздо легче эксплуатировать, и они необходимы для замены сокращающегося количества старых советских самолетов.

- Один из основных аргументов против предоставления Украине этих самолетов - то, что украинским пилотам необходимо долго обучаться их управлению. По вашим оценкам, сколько им нужно времени для освоения этих самолетов? И насколько сложно преобразовать инфраструктуру в Украине для них?

- Это одна из проблем, которая вполне законна в том контексте, что потребуется определенное время не только для обучения пилотов летать на самолетах, но и поддержание поставок надлежащего количества деталей. Однако сначала позвольте мне обратиться к пилотам. Как я уже говорил ранее, украинские пилоты очень опытны, и они могут быстро адаптироваться к F-15 и F-16, при соответствующей подготовке. Воздушная национальная гвардия Калифорнии имеет постоянные отношения по обмену пилотов на истребителях типa F-15C/D с ВВС Украины с 1993 года. И за это время Воздушная национальная гвардия Калифорнии привила своим украинским коллегам американский стиль мышления и концепции ведения воздушного боя. И именно благодаря этому обмену небольшое, но способное украинское сообщество истребительной авиации приобрело зачатки западного оперативного стиля и привычек, которые остаются совершенно чуждыми даже сегодня для постсоветских российских ВВС. Поэтому думаю, что украинских летчиков-истребителей можно обучить относительно быстро - от трех до шести месяцев - и за это время передать им жизнеспособное количество самолетов, чтобы украинские ВВС начали летать на этих более модернизированных самолетах. Что ж, потребуется, вероятно, год или два, чтобы собрать запас деталей для техобслуживания самолетов для проведения устойчивых операций. Но первоначальное обучение и внедрение самолетов может быть осуществлено в течение шести месяцев.

David A. Deptula Foto: .ausairpower.net

- Вы были главным планировщиком атак Западной коалиции во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году в войне в Персидском заливе. Какие бы вы провели параллели между этой операций и боевыми действиями в Украине?

- Спасибо вам за отличный вопрос. В каждом конфликте есть свои особенности. Наверное, самое большое различие, хотя их много, заключается в том, что украинцы воюют с очень, очень малой авиацией. В операции "Буря в пустыне" США и их союзники по коалиции располагали огромным количеством самолетов, способных сокрушить и парализовать противника в Ираке, и в то же время не было лимитов или ограничений на то, что можно было атаковать. Таким образом во время планирования воздушной кампании "Буря в пустыне" мы готовились проникнуть прямо в сердце противника, чтобы лишить его способности управлять и контролировать и, по сути, функционирование вооруженных сил.

В случае с Украиной существуют ограничения на места использования западного оборудования, такие, что дают россиянам укрытие. И украинцы могут воевать только в Украине, где страна подвергается нападению. Этим огромным преимуществом обладают россияне, поскольку у них, по сути, есть укрытие или безопасное пространство для действий. И я считаю, что это жесткое ограничение нужно снять. Россияне являются агрессором в этой ситуации, поэтому места дислокации их вооруженных сил, пункты управления, авиабазы, плацдармы, все это должно быть подвергнуто атаке, чтобы украинцы могли достойно защититься и избавиться от этой агрессии, которую им навязали россияне.

JAV aviacija operacijos "Audra Dykumoje" metu Foto: Wikimedia Commons

- Вопрос о вероятности применения Путиным ядерного оружия против Украины обсуждается с начала войны. Какие средства обороны могли бы эффективно отразить ядерную атаку?

- Полагаю, не в наших интересах говорить россиянам, что мы можем или не можем делать, это просто поможет им подготовить контрмеры на эти варианты. Но я бы сказал, что если они применят ядерное оружие, то мы не должны отвечать тем же, потому что, во-первых, нам это не нужно, поскольку мы обладаем огромным потенциалом обычных точных ударов, во-вторых, это опустит нас до их уровня, дав им повод для эскалации конфликта. В-третьих, последствия применения Путиным ядерного оружия оказали бы на него огромное давление внутри страны, что лишит его власти. Поэтому наш лучший шаг сейчас - лучше вооружить украинцев современными беспилотниками и истребителями, т.к. из-за медлительности все еще можно проиграть эту войну.

В какой-то степени США и НАТО были сдержаны угрозой Путина от агрессивной поддержки Украины, и это должно измениться. Поэтому, повторюсь, я думаю, также важно понимать, что риск эскалации существует всегда и независимо от того, какие действия предпринимает Запад для поддержки Украины. Путин уже показал, что ему предлог не нужен, даже если противник умен и старается не давать повода. Поэтому я не думаю, что в этом конфликте будет использовано ядерное оружие. И полагаю, что Путин понимает, что, сделав это, он подвергнет себя лично огромному риску.

- И все же, если Путин действительно применит ядерное оружие в Украине, должны ли вмешаться США и НАТО?

- Это хороший вопрос. И я, вы знаете, не решаюсь и, конечно, не в состоянии дать какую-либо официальную точку зрения на то, что бы сделали НАТО или США. Однако вы слышали, как президент Соединенных Штатов предупреждал г-на Путина не предпринимать таких шагов. И я думаю, что лучше оставить эту неопределенность на усмотрение г-на Путина, НАТО и Соединенных Штатов, чтобы в конечном итоге определить, что может произойти.

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