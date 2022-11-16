Жителям Литвы, которые приняли в свои квартиры украинцев, выплатили около 8 млн. евро

Владельцам жилья, предоставленного беженцам из Украины на данный момент будет выплачено около 8 млн. евро, сообщает Соцмин Литвы. Сейчас в Литве проживает больше 65 000 граждан Украины, получивших убежище, пока число приезжающих особенно не увеличивается.

"Пока не наблюдается рост числа военных беженцев из Украины, но потребность во временном жилье остается высокой. Возможно, что с наступлением зимы, количество беженцев увеличится, поскольку война в Украине не прекращается. Мы благодарим жителей Литвы, которые предоставляют жилье беженцам из Украины, помогают им обосноваться в нашей стране. С помощью компенсаций мы хотим побудить наших жителей по-прежнему предоставлять жилье беженцам из Украины", – сказала министра социальной защиты и труда Моника Навицкене.

В ноябре будет выплачен 1 млн. евро за октябрь. Больше всего средств выплатят в крупных городах: Вильнюсе – больше 173 00 евро, в Каунасе – больше 127 000 евро, в Клайпеде – больше 90 000 евро. С мая по ноябрь в общей сложности выплатят около 8 млн. евро.

Министерство напоминает, что размер компенсации зависит от того, сколько украинцев принимают. За одного платят 150 евро, за каждого последующего - по 50 евро в месяц. Размер выплат не зависит от того, в каком городе или районе находится жилье.

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