В Литве растут цены на продукты, торговцы рассказали, от чего отказываются жители

Рост цен на продукты заставляет клиентов думать, что купить, а от чего можно отказаться, утверждают торговцы. Жители реже покупают определенные продукты, ждут скидки, больше внимания уделяют основным продуктам. Торговцы указали, что видят сокращение продаж некоторых товаров.

Глава магазинов сети Norfa Дайнюс Дундулис сказал, что сокращаются продажи двух групп товаров.

"Это табачные изделия и орехи. Орехи реже покупают с ноября, а сигареты - где-то 4 месяца. Я думаю, это связано с контрабандой, но это лишь предположение.

В последнее время орехи и сухофрукты очень подорожали. Фундук стоит 10 евро за кг. Все орехи, сухофрукты подорожали, люди стали их реже покупать. Когда цены становятся неразумными... тем более, что орехи - это не товар первой необходимости", – заметил Дундулис.

Он сказал, что меньше покупают яблок, но это не связано с ценами и экономией.

"Просто в прошлом году урожай яблок был плохой, а в этом - хороший. Мы продаем меньше, потому что люди еще едят яблоки из своих садов. Но продажи фруктов растут, когда начинаются холода, закрываются рынки", – сказал Дундулис.

Глава сети сказал, что в некоторых секторах продажи уменьшились, но жители не стали реже ходить в магазины. "Пока я не вижу, чтобы люди стали меньше тратить, за исключением вышеупомянутых групп товаров", – уточнил он, заметив, что в октябре выросли продажи товаров в некоторых группах.

На 20% выросли продажи молочных продуктов и на 30% - мясных.

"От товаров первой необходимости не отказываются", – сказал он, заметив, что люди ищут скидки.

Представитель сети Maxima Марюс Тилмантас сказал, что покупатели стали рациональнее, больше следят за акциями, планируют покупки.

"В повседневности жители больше внимания уделяют важнейшим потребительским товарам, поэтому покупают меньше одежды, галантерейных товаров, промтоваров", – сказал он.

"82% покупателей говорят, что важно, чтобы на товар, который им нужен, была скидка", – заметил Тилмантас.

Сеть предлагает клиентам кампанию низких цен "Цена цен", так продажи таких товаров выросли почти в два раза.

Экономист Александр Изгородин ранее говорил о том, как инфляция сказалась на продажах алкоголя.

По его словам, анализ сбора акцизов и тенденций употребления некоторых алкогольных напитков, показал, что литовские потребители переходят с крепких напитков на более слабые (дешевые).

Согласно данным ГНИ, в этом году объемы употребления крепких напитков снизились на 6,4% или 5852 гектолитров.

Несмотря на то, что снизилось употребление крепкого алкоголя, выросли объемы продаж пива (по данным ГНИ на 5,7% (+518 411 гектолитров).

"Из-за высокой инфляции (...) литовские потребители изменили привычки и перешли с крепких напитков и вина на пиво", – сказал Изгородин.

Представитель сети Iki Вайда Будрене заверила, что особых изменений в торговле нет (если сравнивать с тем, что было во время кризиса 2008 года).

"Да, люди больше покупают во время акций. Но и мы каждый день работаем над тем, чтобы жители как можно меньше ощущали рост цен (...)", – сказала она, заметив, что покупатели чаще покупают товары бренда сети.

Такие же данные представила и представитель Rimi Lietuva Габриэле Шеренене: "Наши данные показывают, что люди чаще выбирают более дешевые товары, растут продажи товаров нашего бренда. Как и прежде, очень популярны акции", – сказала она.

Представитель Lidl Lietuva Лина Скерсите также подтвердила, что их покупатели также чаще выбирают товары бренда их сети.

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