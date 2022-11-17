Русская улица в Вильнюсе – дань уважения истории или название, "навязанное оккупантами"?

Представители консервативной партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" (СО – ХДЛ) в Вильнюсском самоуправлении настаивают на переименовании Русской улицы (Rusų gatvė) в Вильнюсе. С таким предложением на одной из пресс-конференций в присутствии вице-мэра Валдаса Бенкунскаса и главы парламентского комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринаса Касчюнаса выступила депутат столичного горсовета Камиле Шерайте.

Заявления политика спровоцировали дискуссию не только среди горожан, но и в академических кругах. Что об этом думают профессиональные историки и мэр города Ремигиюс Шимашюс, разбирался журналист Delfi.

Суть времени

Война РФ против Украины придала дополнительное ускорение процессам десоветизации – за последние несколько месяцев на воинских захоронениях в Литве снесли фактически все монументы и памятники бойцам Красной армии. Помимо этого, власти переименовывают улицы, чьи названия имеют прямую или косвенную связь с коммунистическим строем.

Также реформирование в рамках политики исторической памяти затронуло литовских деятелей культуры, запятнавших себя сотрудничеством с советской властью во времена Сталина, и некоторые "русские названия". Как известно, по инициативе Министерства культуры в Вильнюсе уже переименовали Русский драматический театр, в Каунасе отказались от школы имени Пушкина, а сейчас правящие в столице депутаты-консерваторы предлагают дать новое имя Русской улице.

"Русская улица <…> это всего лишь навязанное оккупантами название и ничего общего с нашей 700-летней историей Вильнюса оно не имеет", – сказала Камиле Шерайте. Молодой политик пообещала, что в ближайшее время фракция консерваторов предложит комиссии по исторической памяти переименовать ее, окончательное решение по этому вопросу должен принять горсовет.

По ее словам, улицу могли бы назвать "русенской".

"Во времена Великого княжества Литовского (ВКЛ) жившие в Вильнюсе православные были не русскими, а русенами, которые являются предками современных украинцев и белорусов, а не русских Москвы", – говорит она.

Важно отметить, что предложение К. Шерайте – это не просто ее личная инициатива, а официальная позиция СО – ХДЛ, которую она лишь публично озвучила. В пресс-конференции по вопросу переименования нескольких столичных улиц принимали участие, как уже упоминалось выше, и вице-мэр, и председатель КНБО, а также глава комиссии Сейма по вопросам исторической памяти и борьбы за свободу Пауле Кузмицкене.

Позиция мэра

Поддержит ли горсовет Вильнюса такую инициативу, пока неясно, но мэр к предложению коллег отнесся критически. Прежде всего, он указывает на ошибку К. Шерайте. Депутат-консерватор во всеуслышание и не один раз подчеркнула, что Русская улица – "название, навязанное оккупантом", но это не так.

"Название этой улицы в Вильнюсе существует уже несколько столетий. Я знаю, что есть люди, которые поднимают этот вопрос и пытаются его политизировать. Очень досадно, что они не видят того, что это вопрос древней многовековой литовской истории и забывают, что когда великий князь литовский Гедиминас создавал Вильнюс, он именовал себя князем литовцев и большей части русских (королем литовцев и многих русских – Прим.)", – ответил Ремигиюс Шимашюс на вопрос Delfi о том, как он оценивает призыв коллег.



По мнению градоначальника, дискуссия о том, как правильно называть улицу – русенской, русской или рутенской – возможна, но это не меняет сути.

"Нужно выслушать все аргументы. Пока используется действующее название – Русская улица <...>. Но давайте не убегать от сути – самое важное, что эта улица – историческая, и ничего общего ни с советской оккупацией, ни с царской оккупацией она не имеет".

"Выпороть палками"

Похожего мнения придерживается и культуролог, преподаватель Вильнюсского университета, первый министр образования и культуры Литвы после восстановления независимости Дарюс Куолис.

"Если бы король Гедиминас услышал накануне речи молодых вильнюсских консерваторов, он бы приказал выпороть безответственно зазевавшихся наследников города палками, как подлых приспешников Москвы", – возмутился призывам депутатов известный литовский литературовед.

Д. Куолис напомнил политикам, что дать улице такое название в 1939 году предложил историк литовской литературы, сигнатарий Акта о независимости, ректор Вильнюсского университета, общественный деятель, политик и дипломат Миколас Биржишка.

"[Он] гораздо лучше современных местных политиков понимал, кем были „эти русены“ и кем были „эти русские“, – пишет он в соцсетях, указывая на ошибки К. Шерайте. – Миколас Биржишка сознательно продолжал древнюю традицию ВКЛ – сопротивляться стремлению Московского государства присваивать себе всех русских и идентифицировать себя со всеми русскими".

"Гедиминас подчеркнуто титуловал себя „королем литовцев и русских“. Литовские хроники говорят о "Великом княжестве Литовском, Русском и Жемайтийском (на западнорусском – Великое князство Литовское, Руское, Жомойтское и иных земель". В XVI-XVII веках литовские интеллектуалы осуждали бывших правителей страны за то, что те не смогли защитить от московской тирании Новгородскую республику и другие "русские земли". Таким образом, в древней Литве русских отличали от московитов и считали частью своего государства. Не "оккупантами", но согражданами", – утверждает культуролог.

Предложение консерваторов о переименовании Русской улицы в Вильнюсе он увязывает с желанием подыграть России сегодняшней.

"Так что же будет означать решение вильнюсского самоуправления избавиться от Русской улицы? – задается вопросом он и тут же отвечает. – Отказ от стародавней традиции ВКЛ и венчание империалистических стремлений Москвы – наконец полученное от Литвы признание, что все русские должны отождествляться лишь с Москвой. Почему молодые столичные консерваторы требуют [принять] такое промосковское решение?" – говорит Д. Куолис.

Слово историкам

С другой стороны, директор Института истории Литвы Альвидас Никжентайтис считает, что инициатива К. Шерайте своевременна.

"Она должна называться Русенской улицей. У нас есть проблема с терминологией. То, что было названо русским, должно было бы называться русенским, поскольку сегодняшний этноним „русский“ не отвечает заложенной в него сути с исторической точки зрения. Русская улица – это действительно историческая улица. Но она была посвящена людям ВКЛ – согражданам русенам, но не русским Московии", – сказал он в разговоре с Delfi.

А вот историк Альгимантас Каспаравичюс с ним не согласен. По его словам, Литовское государство поддерживало связи с русскими землями на протяжении столетий, и речь в данном случае, безусловно, идет не только о городах на современных территориях Украины и Беларуси. Тверь, Новгород, Владимир, Суздаль и, разумеется, Москва – Литва развивала отношения со всеми этими регионами с момента своего появления на исторической карте. Были периоды дружбы, были периоды противостояния, но история у стран общая. Кроме того, в жилах целого ряда московских князей и правителей Русского царства текла кровь Гедиминовичей. Они были напрямую связаны узами родства.

"Сам Витаутас некоторое время даже был регентом великого князя Московского", – говорит он.

Трудности перевода

Что касается многочисленных споров о том, как правильно использовать определения, старший научный сотрудник Института литовского языка, профессор и один из самых авторитетных в регионе исследователей кириллической традиции ВКЛ и Речи Посполитой Сергей Темчин призывает не проецировать сегодняшние понятия на события многовековой давности.

Foto: DELFI / Audrius Solominas

"Русены – это современный термин, который в те времена не использовался. <…> На землях ВКЛ без учета восточнославянских диалектов существовал общеупотребительный русенский язык, на котором и говорила русенская знать (до середины XVI века устно и письменно его использовала и литовская элита – как официальный язык ВКЛ), а крестьяне, разумеется, говорили на диалектах", – пишет он.

Кроме того, не стоит забывать, что украинцы, белорусы, литовцы, русские, латыши и множество других европейских народов – в том смысле, как мы их понимаем сегодня, – сформировались только в XIX веке. Когда речь идет о русенах, под ними – по крайней мере, в Литве – подразумеваются общие предки современных белорусов и украинцев.

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