Российская война унесла жизни жителей страны НАТО. Что дальше: два сценария

В Польше, которая является государством НАТО, сообщается о том, что ракета унесла жизни двоих жителей. О риске подобных инцидентов говорили с первых дней войны в Украине.

О взрывах сообщили после того, как Россия осуществила очередной массовый обстрел критической и гражданской инфраструктуры Украины с помощью крылатых ракет. Россия во вторник выпустилa около 100 ракет. Несколько недель назад крылатая ракета Х-101 на территории Молдовы. На этот раз инцидент произошел на территории Польши, каждую пять территории которой обещали оборонять союзники по НАТО.

Ракеты упали на территории городка Пшеводув, в 8 км от границы с Украиной. Пшеводув находится в 20 км от Добротворской ТЭС. Именно энергетическая инфраструктура была мишенью россиян. В 40 км от Пшеводува находится радар RAT-31D, действующий на расстоянии 500 км. Этот радар интегрирован в системы обороны НАТО, вероятно, Польская армия и НАТО смогут проследить за траекторией полета ракет, выяснить, кто из пустил, сколько было ракет.

Реакция Польши

Когда рядом проходят полномасштабные военные действия, риск инцидентов очень высок. НАТО с начала создания неоднократно сталкивался с разными инцидентами. Однако ракетный удар по Польше - дин из самых серьезных испытаний как для НАТО, так и для Польши. Впервые за все время войны ракета попала на территорию страны НАТО. От реакции на это будут зависеть и процедуры в будущем, не говоря уже о реакциях на провокации России.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий провел срочное заседание совета безопасности, после которого состоялось заседание правительства. Сообщается, что Моравецкий согласовывает действия с президентом Польши Анджеем Дудой и правительством.

Польские политики и обозреватели в общественном пространстве реагируют спокойно, но твердо – просят жителей соблюдать спокойствие, ждать результата расследования, довериться решениям властей.

Главный вопрос расследования – кто? И случайно ли?

Все еще есть неясность в вопросе, кто выпустил ракету и что за ракеты это были – противотанковые или крылатые. Если выяснится, что ракет было несколько, было бы сложно утверждать, что это случайность. Факт использования нескольких ракет означал бы сознательную провокацию.

Специалисты США сообщают предварительные данные будто ракету запустили украинцы, защищавшиеся от массового ракетного удара. Польская сторона пока еще не выступает с окончательными выводами – есть вопросы.

Интенсивные консультации и реакция за рубежом

После заседания совета безопасности Польша повышает уровень боеготовности военных единиц и служб, дальнейшие действия будут зависеть от результатов расследования. Поляки обсуждают вопрос активации IV ст. НАТО.

Руководство Польши поддерживает телефонную связь с главами других стран у ведомств. Президент Польши уже консультировался с главой США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенспом Столтенбергом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Общался он и с министром обороны США Ллойдом Остином. Идут переговоры с французами, британцами и немцами.

Большая часть восточного крыла НАТО обещала Польше всестороннюю помощь. США еще не приняли однозначную позицию – сообщается, что для принятия решения еще не располагают всей необходимой информацией, поэтому рано говорить о каких-то действиях.

Российские пропагандисты уже "радуются" и смеются над происшествием, а МО России заявляет об очередной провокации Запада.

Какие ракеты взорвались в Польше?

Пока неясно, какого типа ракеты взорвались в Польше. Польские обозреватели говорят, что, судя по осколкам на месте происшествия, можно предположить два варианта: 5V55 системы S300 или крылатая Х-101.

Крылатые ракеты Х-101 используют только российские военные, а 5V55 есть как у украинцев, так и у россиян. Россия во время войны не раз использовала ракеты 5V55 для ударов по разным объектам, дальность таких ракет всего 90 км. Чтобы она попала в Польшу, надо было стрелять с территории Беларуси. Однако в последнее время с территории Беларуси запуска таких ракет не фиксировали.

Интересно, что Департамент обороны США утверждает, что взрыв не был вызван сбитой ракетой, поэтому остается лишь вариант целевой атаки или "заблудившейся" ракеты.

Версии

Пока нет официальных данных, можно предположить два сценария. Россия во вторник с обеда интенсивно обстреливала всю территорию Украины, включая западные города, например, Львов.

Возможно, российские ракеты (они не отличаются точностью попадания) из-за проблем в программировании или по техническим причинам неверно истолковали цель и сбились с курса на несколько десятков километров.

Второй вариант, Украина защищалась от варварских атак, в таких случаях также возможны технические ошибки. Системы ПВО для уничтожения российских крылатых ракет, "не поймали" вражескую ракету и потеряли способность наведения на цель. Теоретически, у ракет должен быть механизм самоуничтожения, но украинцы до сих пор пользуется советскими системами, возможны технические ошибки.

Что дальше?

Эти события - импульс для Запада передать Украине современное вооружение. Эти атаки подтверждают тезис, что украинцы своей кровью защищают Запад от жестокости России.

Есть реальная возможность, что это была "заблудшая" ракета, т.е. силу технических причин она отклонилась от первичной цели. Но вместе с тем с помощью таких действий Россия может тестировать процедуры и реакции НАТО и Польши.

Как бы там ни было, это не просто случайность – погибли два гражданина страны НАТО. Реакция должна последовать. Трудно надеяться на кинетическую реакцию, но у НАТО есть масса возможных опций для ответа России.

Такое поведение России должно побудить к обеспечению безопасности восточных стран НАТО и укреплении своих сил. Второе, Украина должна получить новейшие системы, которые, как показывает реальность, будут защищать не только украинцев, но и граждан Запада от действий России.

Как раз 16 ноября запланирована встреча Ramstein, поэтому такие события должны возобновить передачу Украине нового вооружения, включая современные системы ПВО или же даже западные истребители.

Смерть двоих граждан страны НАТО шлет сигнал – Украина с помощью старых советских систем долго обороняться не сможет. Советские ракеты старые и технически ненадежные, поэтому вероятность ошибок очень велика (напомним, теоретически ракеты системы ПВО должны иметь механизм самоуничтожения на случай, если ракета не попадает в цель). Если Украина истощит свои системы ПВО и увеличится вероятность воздушных атак, а с ними – вероятность того, что в будущем российские ракеты залетят на территорию НАТО.

Если ракета на самом деле выпущена украинцами, то это вина России, ведь это она проводила массированные ракетные обстрелы недалеко от границы с Польшей. Украинцы защищались от российской агрессии. В интересах Запада и в особенности Польши предоставить Киеву современные системы.

При таких мощностях Украина не только сможет скорее отвоевать оккупированные территории, но и эффективнее защищать страны НАТО от российской агрессии.

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