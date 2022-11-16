Президент Литвы: общий уровень угроз не изменился, вероятность инцидентов "очень небольшая"

Президент Гитанас Науседа уверяет, что из-за зафиксированных во вторник в Польше взрывов ракет уровень военной угрозы в Литве не изменился. Об этом глава страны заявил после межведомственного совещания по ситуации с безопасностью в регионе, которое было созвано в среду утром. По словам Г. Науседы, общий уровень повышен ранее, но Литва предприняла все необходимые шаги для обеспечения защиты страны и объектов особой важности.

"Оценка военной угрозы сегодня – говорили и командующий армией, и министр обороны, - по существу не изменилась. То есть угроза возросла, но она возросла раньше", - заявил глава государства журналистам в среду после встречи.

"Мы предприняли все необходимые меры в условиях чрезвычайного положения, чтобы адекватно реагировать на сложившуюся ситуацию. Они уже реализованы. Кое-что тоже реализовано (часть мер – ЭЛЬТА) – совсем недавно. Реакция Литвы на ситуацию адекватная, соответствующая реалиям. А угроза инцидентов, как я уже упоминал, повышена, и мы должны быть готовы", - пояснил он.

Он сказал, что вероятность подобных инцидентов в Литве крайне мала, однако, подчеркнул он, важно не забывать, что мы живем между двумя агрессорами – Россией и Беларусью.

"Мы можем говорить только о случайных траекториях ракет. Вероятность того, что такие ракеты долетят до Литвы, действительно очень небольшая. Однако надо отметить, что в войне участвует не только Россия. В агрессии против Украины участвует не только Россия. С разной интенсивностью в этой войне участвует сателлит России – Беларусь. Поэтому подобные инциденты могут происходить и в других местах, но повторюсь, что сегодня вероятность того, что что-то подобное может произойти на территории Литвы, минимальна по вполне понятным техническим причинам – из-за расстояний и прочего".

На вопрос, рассматривается ли повышение степени боеготовности армии, Г. Науседа заявил, что ситуация находится под надлежащим контролем, поэтому в дополнительных шагах пока необходимости нет. Однако глава страны заявил, что сейчас главной задачей остается усиление восточных государств НАТО.

"Какие-либо специальные новые шаги для защиты критической инфраструктуры или нашей военной защиты предприняты не были, потому что ситуация достаточно хорошо контролируется. Однако мы обязательно будем стремиться принимать решения на уровне НАТО и уделять повышенное внимание восточному флангу НАТО и его безопасности в контексте новых событий. Это сегодня чрезвычайно важно, и небо НАТО должно быть защищено на 100 процентов", - подчеркнул Г. Науседа.

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