Вопрос, на какой срок будет продлено чрезвычайное положение, по словам министра, пока обсуждается.

Как заявила А. Билотайте, в настоящее время в Литве усилена охрана стратегических объектов.

"С началом войны в Украине усилена охрана стратегических объектов", - сказала она.

"Хочу заверить, что уровень безопасности повышен, а реагирование и патрулирование – максимальные. Мы постоянно следим за ситуацией и выясняем, как мы можем сделать это еще лучше", - заявила А. Билотайте, отметив, что, по крайней мере, на данный момент обстановка на литовской границе спокойная.

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"В настоящее время мы не наблюдаем нетипичных случаев. Мы также не видим роста числа случаев, как с нелегальной миграцией, так и других неблагоприятных ситуаций", - сказала А. Билотайте.

После ракетных ударов России по Украине и взрывов в приграничном районе Польши, которые произошли во вторник, президент Гитанас Науседа инициировал межведомственное совещание по ситуации с безопасностью в регионе.

Последний раз Сейм продлил чрезвычайное положение в Литве до 16 декабря этого года. Чрезвычайное положение вступило в силу на всем приграничном участке Литовского государства с Беларусью и приграничном участке с Калининградской областью Российской Федерации.

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