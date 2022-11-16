Глава МВД: мы видим основания для продления чрезвычайного положения

"Оценив происходящее, мы, как Министерство внутренних дел, видим основания для продления чрезвычайного положения. Оно заканчивается 15 декабря. Есть все основания и аргументы для его продления", - заявила журналистам А. Билотайте после межведомственного совещания, состоявшегося в среду в администрации президента.

Вопрос, на какой срок будет продлено чрезвычайное положение, по словам министра, пока обсуждается.

Как заявила А. Билотайте, в настоящее время в Литве усилена охрана стратегических объектов.

"С началом войны в Украине усилена охрана стратегических объектов", - сказала она.

"Хочу заверить, что уровень безопасности повышен, а реагирование и патрулирование – максимальные. Мы постоянно следим за ситуацией и выясняем, как мы можем сделать это еще лучше", - заявила А. Билотайте, отметив, что, по крайней мере, на данный момент обстановка на литовской границе спокойная.

"В настоящее время мы не наблюдаем нетипичных случаев. Мы также не видим роста числа случаев, как с нелегальной миграцией, так и других неблагоприятных ситуаций", - сказала А. Билотайте.

После ракетных ударов России по Украине и взрывов в приграничном районе Польши, которые произошли во вторник, президент Гитанас Науседа инициировал межведомственное совещание по ситуации с безопасностью в регионе.

Последний раз Сейм продлил чрезвычайное положение в Литве до 16 декабря этого года. Чрезвычайное положение вступило в силу на всем приграничном участке Литовского государства с Беларусью и приграничном участке с Калининградской областью Российской Федерации.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!