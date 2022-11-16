Глава МИД: сердце Литвы - с Польшей

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис после взрывов в Польше во вторник вечером беседовал со своим коллегой Збигневом Рау и выразил поддержку.

"Вчера ночью позвонил Рау, чтобы заверить его, что сердце Литвы - с Польшей. Мы друзья", — написал литовский министр в сети Twitter в среду.

Соседняя страна усилила военную готовность после того, как во вторник ракета упала на территорию Польши недалеко от границы с Украиной.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что, скорее всего, это был удар ракетой российского производства. Однако он сказал, что нет "неоспоримых доказательств" места запуска ракеты, и что он считает это единичным инцидентом.

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