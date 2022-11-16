Глава Комитета по нацбезопасности: причина - война против Украины, и ответ должен быть адекватным

Президент Литвы Гитанас Науседа 16 ноября на пресс-конференции сказал, что взрыв в Польше, который произошел во вторник вечером - новый этап эскалации войны.

"Сегодня состоялась межведомственное совещание для обсуждения ситуации после взрыва в Польше. Я думаю, это важный и новый этап в ходе войны. Поскольку из-за агрессивных действий России, войны против Украины, уже летят ракеты на территорию НАТО. Гибнут жители стран НАТО. Это новый этап эскалации конфликта. На него страны НАТО должны реагировать адекватно", – сказал Науседа.

Он заметил, что пока ведется расследование.

"Пока нельзя точно назвать причины, кто пустил ракету. Почему ее запустили. Но мы ясно можем констатировать причинно-следственную связь между активным обстрелом военной и гражданской инфраструктуры со стороны России и этим происшествием на границе в Польше. Россия сознательно выбирает путь эскалации. Сознательно хочет уничтожить инфраструктуру в Украине. Заставить людей страдать, поскольку начинается холодный период. Поэтому у большей части жителей Украины сейчас нет электричества. Это делается сознательно и целенаправленно. Вследствие таких действий, случайные инциденты, отклонения ракет от курса возможны и в будущем", – сказал президент.

Науседа сказал, что сегодня на встрече послов НАТО будет представлена "ясная оценка ситуации".

"Представлена ясная реакция на то, что произошло. В ближайшее время будут приняты решения", – заверил президент.

Он сказал, что в среду утром говорил по телефону с Анджеем Дудой.

"Мы готовы помочь всеми возможными средствами, если о них попросят. Президент Польши мне рассказал о событиях прошлой ночи, о беседах с лидерами других стран. Он сказал, что сегодня Польша обратиться с просьбой об активации 4 статьи", - сообщил Науседа.

После взрыва в Польше речь зашла об укреплении системы воздушной обороны на восточном фланге НАТО, в первую очередь, в Польше, сказал председатель парламентского Комитета нацбезопасности и обороны Лауринас Кащюнас.

Сейчас, по его словам, президент Литвы Гитанас Науседа созвал межведомственное совещание, посвященное падению ракеты в Польше.

Перед заседанием Кащюнас сказал, что Запад сейчас не должен показаться слабым.

"Очень важно, чтобы не было такой реакции, которую можно принять за проявление слабости. Чтобы наш восточный недруг Россия не расценил это как зеленый свет для подобных инцидентов в будущем. Тут очень важно, сделать так, чтобы у них в голове не возникли какие-то интерпретации", - сказал потитик.

Цель созванного президентом заседания – представить общую картину события, оценить информацию партнеров и разведки, обсудить, когда может завершиться расследование взрыва в Польше, сказал Кащюнас, заметив, что главное сейчас - расследование в Польше.

"От него, видимо, будем отталкиваться при принятии серьезных решений. Будем поддерживать поляков на каждом шагу", - сказал депутат.

"Какими бы ни были корни инцидента, мы должны увидеть всю широкую картину. Причина - российская агрессия в отношении Украины, война против Украины, воздушные атаки. Вчера в Украину было пущено 100 ракет, украинцы защищаются. Это основная причина, поэтому и ответ должен быть адекватным. Причина - Россия, ответ - системы ПВО <...> и дать больше оружия украинцам, чтобы они могли вернуть свои земли", - заметил Кащюнас.

По его словам, трудно сказать, сделает ли НАТО что-то для обеспечения безопасности территории Украины.

"Но из того, что я слышу, видимо, будут укреплять какие-то элементы системы воздушной обороны на восточном фланге НАТО, в первую очередь, на территории Польши, - сказал депутат.

МИД Польши 16 октября подтвердил, недалеко от границы с Украиной, в деревне Пшеводув упала ракета российского производства, погибли двое граждан Польши. Правда, неясно, кто запустил ракету - россияне или украинцы, ведется расследование.

Глава МО: по обломкам установлено, что ракета российская

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас писал в фейсбуке: "Что можно сейчас сказать о потребовавшем человеческих жертв инциденте с ракетой на территории Польши?

1. Инцидент произошел в 160 км от логистического центра помощи Украине, который находится под прикрытием системы ПВО. Радиус действия этой системы далеко от места инцидента.

2. По обломкам установлено, что ракета российская.

3. Польша расследует, оценивает данные, консультируется, но на данный момент консультаций по 4-ст. не просила. Консультации проходят на уровне руководства по иным форматам.

4. Польская армия и системы ПВО находятся в состоянии готовности, это нормальная реакция и практика в таких случаях.

5. Президент США сказал, что оценивать еще рано, но выясняют, откуда была пущена ракета".

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