"Латвия солидарна с нашим близким другом и союзником Польшей. Готовность и решимость со стороны союзников по НАТО защищать наших людей и территории крепки как камень", — сообщил в Twitter премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

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Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич возложил ответственность за взрывы на Россию. "Удар российских ракет по территории страны НАТО — очень опасная эскалация со стороны Кремля. Латвия выражает полную солидарность с нашими польскими союзниками и поддержит любые действия, которые Польша сочтет приемлемыми. Россия понесет полную ответственность за все последствия", — отметил Ринкевич в своем профиле в Twitter.

"Литва решительно солидарна с Польшей. Каждая пядь территории НАТО должна быть защищена", — так прокомментировал взрывы в Польше президент Литвы Гитанас Науседа в своем Twitter-аккаунте.

Позже в Facebook глава страны отметил, что причина взрывов на момент публикации неизвестна, но 15 ноября Россия нанесла ракетный удар по Украине. "В этот напряженный час мы находимся в прямом контакте с нашими коллегами в Польше. Террористический режим будет остановлен объединенными силами союзников", — отметил он.

"Крайне беспокоят сообщения о ракетах, которые поразили Польшу и убили двух человек. Я поддерживаю тесный контакт с президентом Анджеем Дудой, чтобы проконсультироваться о дальнейших шагах", — сообщил в Twitter президент Эстонии Алар Карис. - Эстония, как и все союзники, плечом к плечу защищает каждый дюйм территории НАТО", — добавил он.

"Мы активно общаемся с Польшей, чтобы узнать больше подробностей о произошедшем сегодня. Разумеется, НАТО защищает каждый квадратный метр своей территории, приверженность Эстонии коллективной обороне также непоколебима. Мы обсудим с союзниками, как солидарно и твердо ответить на произошедшее", — прокомментировал падение ракет министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, сообщает LETA.

Ранее уже сообщалось, что в среду днем в польском городе Пшеводув, который находится на границе с Украиной, произошло два взрыва, погибли два человека. На месте взрывов обнаружены обломки ракет. Некоторые СМИ со ссылкой на анонимный источник в разведке США сообщили, что ракеты были российскими, однако ни польские власти, ни Пентагон на момент публикации материала не делали официальных заявлений по этому поводу.

Министерство обороны России выступило с заявлением, в котором отрицало то, что упавшие в Польше ракеты были российскими.

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