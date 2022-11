"Латвия солидарна с нашим близким другом и союзником Польшей. Готовность и решимость со стороны союзников по НАТО защищать наших людей и территории крепки как камень", — сообщил в Twitter премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Latvia stands firm in its solidarity with our close friend and ally Poland. The readiness and determination of NATO allies to defend our people and territories is rock solid.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич возложил ответственность за взрывы на Россию. "Удар российских ракет по территории страны НАТО — очень опасная эскалация со стороны Кремля. Латвия выражает полную солидарность с нашими польскими союзниками и поддержит любые действия, которые Польша сочтет приемлемыми. Россия понесет полную ответственность за все последствия", — отметил Ринкевич в своем профиле в Twitter.

Russian missiles hitting the territory of the NATO member is a very dangerous escalation by the Kremlin, #Latvia expresses full solidarity with our ally Poland and will support any action deemed appropriate by Poland. Russia will bear full responsibility for all the consequences

"Литва решительно солидарна с Польшей. Каждая пядь территории НАТО должна быть защищена", — так прокомментировал взрывы в Польше президент Литвы Гитанас Науседа в своем Twitter-аккаунте.

Concerning news from Poland tonight on at least two explosions.

Keeping a close contact with our Polish friends. Lithuania 🇱🇹 stands in strong solidarity with Poland 🇵🇱.

Every inch of #NATO territory must be defended!