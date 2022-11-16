Покупатели в Литве сейчас интересуются только жильем, отвечающим рыночным ценам

Компания Ober-Haus отмечает, что индекс цен на квартиры в крупных городах Литвы (Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляе, Паневежисе) в октябре 2022 года вырос на 1,4% (в сентябре 2022 рост составил 2,2%). Общий уровень цен в крупных городах Литвы за 12 месяцев вырос на 22,5% (в сентябре 2022 г. годовой рост составил 22,7%), пишет madeinvilnius.lt.

В октябре 2022 metųгода цены на жилье в столице выросли на 1,7% до 2546 евро (+42 евро/м²) за кв. м. В Каунасе, Клайпеде, Шяуляе и Паневежисе рост составил соответственно 1,3%, 1,2%, 0,2% и 0,3%, а средняя цена за кв. м увеличилась до 1692 евро (+21 евро/м²), 1607 евро (+19 евро/м²), 1066 евро (+2 евро/м²) и 1054 евро (+3 евро/м²).

За год (с октября 2021 до октября 2022 г.) цены на квартиры выросли во всех городах Литвы: в Вильнюсе на 25,5%, в Каунасе на 19,6%, в Клайпеде на 18,5%, в Шяуляе на 16,9% и в Паневежисе на 17,1%.

"Можно сказать, что во втором полугодии рынок живет ожиданиями. Покупатели осторожны, они не спешат принимать решения, а продавцы пытаются найти баланс между реальной стоимостью жилья на рынке и своими ожиданиями. Продавцы нередко устанавливают цену выше рыночной, в надежде на то, что из-за роста цен, цены вскоре достигнут установленной ими цены, и они получат максимально возможную цену. Во многих случаях такая позиция продавца оправдывала себя. Однако во второй половине этого года оптимизм испарился, это снизило общую активность на рынке, поиск покупателей стал затягиваться. Поэтому продавцы, которым нужно скорее продать жилье, вынуждены пересматривать цены, снижать их. Поэтому можно наблюдать как цены понемногу уменьшаются, но и после этого остаются выше рыночных.

Те продавцы, которые реалистично оценивают ситуацию и предлагают рыночную цену, могут надеяться продать объект в нормальный срок. Новые данные на рынке показывают, что активность во второй половине года несколько снизилась, но остается стабильность. По данным Центра реестра, в октябре 2022 года в Литве продали больше 2300 единиц жилья старой постройки, т.е. столько же, сколько в июле, августе, сентябре. Общая активность на рынке снизилась на 15%, поэтому продавцы должны объективно оценить свои ожидания и корректировать цены хотя бы до уровня рыночных. Мы видим, что жилье, которое сейчас стоит дороже, привлекает немного клиентов", – сказал Раймондас Регинис, представитель Ober-Haus.

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