Министры обороны ЕС договорились начать учебную миссию поддержки Украины

Министры обороны Европейского Союза (ЕС) договорились во вторник начать военную обучающую миссию поддержки Украины, подвергшейся нападению России, сообщило Министерство обороны Литвы.

Целью миссии будет реагирование на текущие потребности Украины и обучение 15 тыс. военнослужащих Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Вся деятельность миссии военной поддержки будет проходить на территории стран ЕС.

"Мы достигли важного политического консенсуса по созданию миссии, необходимо немедленно приступить к ее реализации. В реализации миссии наиболее важны три ключевых принципа: потребности Украины, эффективная координация и дальнейшая поддержка оружием", - говорится в заявлении министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

"Миссия военной поддержки ЕС - важный шаг, который будет способствовать окончательной победе Украины и возвращению всех оккупированных территорий. Литва будет способствовать выполнению задач этой миссии всеми необходимыми ресурсами и продолжит поддержку Украины в двустороннем и других многосторонних форматах", - добавил он.

В следующем году Литва планирует обучить около тысячи солдат ВСУ, часть из них в рамках военной миссии ЕС.

Вместе со своими партнерами Литва проведет базовый военный курс, подготовку младших командиров, курс химической и радиационной защиты, кусы фельдшеров и артиллеристов, военной полиции и сил специального назначения. Вместе со странами Северной Европы Литва будет способствовать обучению украинских военных взрывным и саперным работам.

Как указали в МИД, первоначальный мандат миссии ЕС составляет два года с возможностью продления в случае необходимости.

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