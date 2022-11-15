Сквернялис и Буткявичюс: новые компенсации еврейской общине "откроют ящик Пандоры"

Бывшие премьер-министры Литвы Саулюс Сквернялис и Альгирдас Буткявичюс заявляют, что не поддерживают подготовленное нынешним премьер-министром Ингридой Шимоните предложение о выплате компенсаций за экспроприированную частную собственность евреев.

"Это предложение является излишним и, безусловно, вызовет множество других побочных вопросов. После открытия этого "ящика Пандоры" будут предложения вернуться к компенсациям, реституциям, хотя эти вопросы в нашей стране уже решены. Я думаю, что это плохой прецедент", - заявил во вторник BNS глава оппозиционного Демократического союза "Во имя Литвы" Сквернялис.

Лидер демократов считает, что вопрос компенсации евреям решен, так как Литва обязалась выплатить еврейским религиозным общинам 37 млн евро к марту 2023 года, согласно Закону о компенсации доброй воли за имущество еврейских религиозных общин.

Аналогично оценивает ситуацию и предыдущий премьер-министр А. Буткявичюс, представитель демократической фракции, возглавлявший правительство в 2012-2016 годах

«Фонд доброй воли был создан, когда я был премьер-министром, и тогда, конечно, было много споров из-за того, что члены некоторых еврейских общин хотели, чтобы чуть ли не правительство распределяло эти деньги. Но я думаю, что это было очень хорошее решение, что они сами должны выполнять эту функцию. (…) Я думаю, что на тот момент мы уже закрыли этот вопрос», — сказал BNS экс-премьер Буткявичюс.

По его словам, в то время также была "устная договоренность" о том, что при наличии финансовых возможностей можно было бы выделить больше средств в Фонд доброй воли, если позволит экономическая ситуация, но он сказал, что не думает, что сейчас благоприятное время для этого.

«Это было бы каплей в море, потому что мы знаем, что у евреев в Литве было много имущества. Я думаю, что открывать этот "ящик Пандоры" в настоящее время было бы очень неразумно», - сказал экс-премьер.

Позиции фракций расходятся

Старейшина оппозиционной фракции Партии Труда Виктор Федоров сказал BNS, что "возобновление этого вопроса кажется странным вариантом", но в то же время отметил, что необходимо оценить детали того, как конкретно будет работать компенсационный механизм.

Между тем, старейшина правящей фракции Партии свободы Витаутас Миталас заявил BNS, что поддерживает инициативу. «Я думаю, что этот вопрос действительно нужно решать по-честному, и очень хорошо, что это предвидится», - подчеркнул Миталас.

Действующий премьер-министр Ингрида Шимоните, которая предлагает новый этап реституции стоимостью 37 млн евро, считает, что компенсации за экспроприированное в середине прошлого века частное имущество евреев — это моральный долг, который необходимо вернуть.

По ее словам, было решено использовать опыт Чехии, где предусмотрена «символическая компенсация", поскольку невозможно точно установить стоимость утраченного имущества и "очень точно определить каждого адресата».

Согласно действующему в настоящее время Закону о компенсации доброй воли за недвижимость еврейских религиозных общин, к марту 2023 года религиозным общинам планируется выплатить 37 млн евро компенсаций.

В новой редакции закона премьер-министр предлагает выделить дополнительно 37 млн евро и за частное экспроприированное имущество. Компенсации будут выплачиваться с июля 2024 года, их выплата будет закончена в течение шести лет — до июля 2030 года.

Проект еще должен одобрить правительство, после чего он отправится на утверждение в Сейм.

Во время оккупации гитлеровской Германии в 1941-1944 годах погибло около 90 процентов. из примерно 208 тыс. Литовские евреи.

Литовские евреи и литовские еврейские религиозные общины несколько раз подвергались национализации недвижимости.

Это началось во время первой советской оккупации в 1940 году. Германия, оккупировавшая территорию Литвы, национализацию не отменила, а последовавшая за ней вторая советская оккупация окончательно отобрала имущество жертв Холокоста.

Во время оккупации гитлеровской Германией в 1941-1944 годах было уничтожено около 90% из примерно 208 тыс. литовских евреев.

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