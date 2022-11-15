В Вильнюсе второй раз вступил в брак Артурас Зуокас

Бывший мэр Вильнюса Артурас Зуокас в октябре женился на литовской скрипачке Аугусте Юсёните в Италии, в ноябре пара узаконила свои отношения в Литве.

В Вильнюсском ЗАГСе сообщалось, что церемония бракосочетания Зуокаса и Юсёните состоится 15 ноября в 16 ч.

Однако еще до этого Зуокас сообщил в социальных сетях, что брак уже зарегистрирован.

"15 ноября этого года - важный день для мира, Вильнюса и меня. С сегодняшнего дня в мире официально проживает 8 млрд человек! Скорее всего, сегодня Дональд Трамп (не скажу, что это хорошее решение) объявит, будет ли баллотироваться в президенты... Сегодня я поменял паспорт... И сегодня в Вильнюсе мы с Аугустой зарегистрировали гражданский брак. В храме мы венчались больше месяца назад в солнечной Италии", – сказал политик.

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