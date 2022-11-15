Банк SEB повысил прогноз роста ВВП Литвы на этот год до 2,2%

Банк SEB повысил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Литвы на этот год до 2,2%. В августе банк прогнозировал, что экономика Литвы вырастет на 1,5% в 2022 году.

В издании с обозрением мировой экономики Nordic Outlook во вторник сообщается, что рост ВВП замедлится до 0,1% в 2023 году по сравнению с прогнозом в 0,5% в августе. Утверждается, что рост ВВП в 2024 году достигнет 3%, три месяца назад прогноз был 3,7%.

По данным банка, прогнозы на ближайшие годы корректируются в связи с высокой инфляцией, ростом базовых процентных ставок и энергетическим кризисом.

SEB прогнозирует, что среднегодовая инфляция в Литве в этом году составит 19%, а в 2023 году она должна снизиться до 9%. В августе инфляция прогнозировалась на уровне 17,9% и 6,2% соответственно.

Безработица должна достичь 5,8% в этом году и 6,7% в 2023 году. Рост заработной платы должен составить 12,5% и 8,5% соответственно.

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