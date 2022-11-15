Застрявшие в Клайпеде моряки из России уехали в Калининград

После того, как Международная федерация работников транспорта (МФРТ) обратилась в Службу охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) с просьбой объяснить, почему двое моряков из России с проблемами со здоровьем не могут покинуть Клайпеду более месяца из-за невыдачи транзитных виз, пограничники говорят, что визы выданы в установленном порядке, и моряки уже покинули Литву.

Инспектор МФРТ в Литве Андрей Чернов говорит, что федерация попросила СОГГЛ объяснить, почему процесс затягивается.

Начальник Отдела пограничного контроля Пагегяйского подразделения СОГГЛ Лаймонас Поцюс сообщил, что моряки прибыли в Калининград утром во вторник.

"По нашим данным, эти граждане выехали в Калининградскую область через пункт пропуска Панемуне", — сказал во вторник журналистам в Клайпеде Поцюс.

Он отрицал, что процесс затянулся — после получения заявлений 8 ноября пограничники выдали визы морякам в течение недели, не нарушая нормативно-правовых актов и сроков.

"Процесс выдачи виз продолжался, нельзя сказать, что долго, мы начали наши процедуры только тогда, когда эти лица оказались на контрольно-пропускных пунктах в нашем порту, с этого момента мы начали процесс выдачи виз и в течение семи дней этим лицам (... ) были выданы визы. Согласно Шенгенскому кодексу о границах, пока судно не прибудет в порт, мы не можем начинать процедуры", - сказал он.

По его словам, когда судно находится на внешнем портовом рейде, визы могут быть выданы морякам незамедлительно только в том случае, если жизнь человека находится в опасности, чего не было.

5 и 17 октября двое моряков судна под панамским флагом Viva Trinity, находившегося на рейде Клайпедского порта, почувствовали себя плохо, врачи официально констатировали, что они не могут продолжать работу на судне, и рекомендовали им прекратить работу и лечиться амбулаторно.

Представители компании Shipsera, которая оказывает агентские услуги судну, утверждают, что пограничники не выдали документы, потому что судно не было пришвартовано в Клайпедском порту – тогда оно было на рейде, кроме того, это якобы не был случай, подразумевающий необходимость оказания экстренной помощи.

По данным Литовского союза моряков, судно Viva Trinity должно было зайти в Клайпедский порт 16 сентября, но до сих пор находится на рейде. Чернов сказал, что не знает, почему судно, пришедшее из Египта, не может выгрузить свой груз в Литве.

По словам Чернова, в команде судна около 20 моряков, это граждане России и Украины, а владелец судна находится в Турции.

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