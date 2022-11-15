Соратник Палецкиса сбежал в Беларусь от литовской правоохраны

20 октября прокуроры проводили обыски в домах членов "Международного форума добрососедства", вручали его членам свидетельства о подозрениях в действиях против Литвы. Однако Эдикас Ягелавичюс, который называл себя вторым человеком в организации после Альгирдаса Палецкиса, неприятностей избежал, поскольку он находится в Беларуси. Там он возглавляет организацию "Заря справедливости", которая летом без проблем получила статус получателя помощи.

Правоохрана начала расследование действий соратников осужденного за шпионаж в пользу России Палецкиса против Литвы. Суд все еще обсуждает вопрос ликвидации "Международного форума добрососедства".

Однако, оказалось, что этот форум - не единственная организация в числе поклонников Александра Лукашенко и Кремля. В начале мая 2022 года Ягелавичюс, Мегиславас Гредройтас и Палецкис учредили организацию "Заря справедливости". 23 июня ее возглавил Ягелавичюс, а 29 июня ассоциация получила статус получателя помощи.

"Заря справедливости" - левая патриотическая партия, цель которой организовать жителей Литвы, чтобы восстановить разрушенную и лишенную суверенитета страну. Сегодня это можно сделать только путем восстановления социальной справедливости и хороших отношений с соседями", – сказано на сайте организации. Организация выступает за проведение референдума за выход из ЕС и НАТО, за прекращение пропаганды войны, за прямые выборы прокурора.

Ягелавичюс с другими представителями форума в этом году ездил в Москву и "налаживать" мосты в Беларусь.

Осенью с председателем "Международного форума добрососедства" Эрикой Швенчёнене он объявил, что едет в Донбасс в качестве наблюдателя на "референдумы". Правда, после возвращения в Литву Швенчёнене заявила, что до Донбасса доехать они не смогли. ДГБ не сообщает, правда ли это.

Швенчёнене публично признала, что ее подозревают в том, что она помогает другой стране действовать против Литвы.

Полиция 20 октября 2022 года ездила и домой к Ягелавичюсу, но дома его не застала. Об этом Ягелавичюс рассказал белорусскому телевидению.

"Около 11 ч. мне звонила мама и сказала, сын, к нам пришли во второй раз. Первый раз обыск проводили 21 августа, второй - вчера в 7 утра", – сказал он телеканалу Belarus segodnia.

Ягелавичюс сказал, что ему вручили повестку в комиссариат, но он звонил в полицию и сказал, что с июля живет в Беларуси и возвращаться в Литву не планирует. Он не рассказал, чем занимается в Беларуси и на что там живет.

"Если они хотят, пусть приезжают в Беларусь и допрашивают меня здесь", – заявил он.

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