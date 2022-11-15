МИД рекомендует воздержаться от поездок в Иран и призывает находящихся там литовцев покинуть страну

Поскольку в Иране продолжаются массовые беспорядки, Министерство иностранных дел (МИД) рекомендует гражданам Литвы воздержаться от поездок в Иран, а находящимся на территории этой страны - покинуть ее. Как сообщается в распространенном министерством заявлении, в настоящее время в Иране существует риск того, что из-за массовых протестов граждане иностранных государств могут быть безосновательно задержаны, заключены в тюрьму и преданы суду без обеспечения справедливости.

"Не исключено, что для подавления протестов иранский режим может применять преследования и задержания граждан Литвы, путешествующих с туристическими целями. Ситуация динамично меняется, поэтому просим вас сохранять бдительность в общественных местах, избегать массовых мероприятий и постоянно следить за информацией, публикуемой Министерством иностранных дел Литвы, посольством Литвы в Турции, Анкаре", - говорится в сообщении МИД.

МИД напоминает, что граждане Литвы могут получить первичную консультацию по вопросам срочной консульской помощи в нерабочее время посольств Литвы, позвонив по общему телефону Министерства иностранных дел: +370 5 236 2444 или по электронной почте: pilieciai@urm.lt.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!