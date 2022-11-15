Литовская армия: в страну прибыла новая смена ротационных сил США

На полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде меняется смена ротационных солдат Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки (США), сообщается в пресс-релизе Литовской армии.

Солдат и технику 1-го батальона 66-го бронетанкового полка боевой группы 3-й бронетанковой бригады 4-й пехотной дивизии армии США, дислоцированную в Литве, заменят "Стальные драконы" 2 батальона (2-82 FA) 82-ого полевого артиллерийского полка боевой группы 3-й бригады 1-й пехотной дивизии и силы "Призрак" 2-ого батальона (2-7 CAV) 7-ого кавалерийского полка.

Новая смена дислоцированных в Литве ротационных сил США привозит 155-мм самоходные гаубицы М109А6 Paladin, танки М1А2 Abrams, боевые машины пехоты Bradley, бронеавтомобили М1068А3, грузовики, вездеходы и другую военную технику, необходимую для выполнения поставленных задач. Она доставляется автотранспортом из Польши, отмечается в сообщении.

Солдаты сухопутных сил США в странах Балтии и Восточной Европы ротируются с весны 2014 года в рамках операции Сухопутных сил США в восточной части Альянса "Атлантическая решимость" (англ. Atlantic Resolve). Таким образом США демонстрируют приверженность коллективной обороне союзников по НАТО, обеспечивая безопасность после агрессивных действий России в Украине.

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