Премьер предлагает компенсировать евреям 37 млн евро за присвоенное в XX веке имущество

Государство заканчивает платить евреям деньги за экспроприированное в XX веке имущества их общин, и литовский премьер-министр Ингрида Шимоните предлагает выделить аналогичную сумму на компенсацию экспроприированного частного имущества.

Это предусмотрено в представленной на согласование новой редакции Закона о компенсации доброй воли за недвижимое имущество еврейских религиозных общин.

Теперь, в соответствии с принятием этого закона в 2011 году, Литва обязалась выплатить более 37 млн евро компенсаций в течение десяти лет за имущество еврейских общин, экспроприированное тоталитарными режимами.

Между тем новая редакция закона дополнена правительством положением о том, что компенсации будут выплачиваться и за имущество лиц еврейской национальности, проживавших в Литве до или во время Второй мировой войны.

Проектом предусмотрено, что за это будет заплачено дополнительно 37 млн евро компенсаций.

"Эта символическая сумма направлена ​​на восстановление хотя бы частичной справедливости и обеспечение заботы о литовских евреях, их культуре и наследии", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Инициатором законопроекта является премьер-министр Шимоните.

Если государство выделит средства на компенсацию за экспроприированное имущество литовских евреев, по большей части они по-прежнему будут использоваться через Фонд доброй воли на развитие Еврейской общины Литвы.

Однако новая редакция закона позволит одновременно выделить 5-10 млн евро в фонд для удовлетворения индивидуальных просьб о компенсации за недвижимость.

Пострадавшие лица или их наследники, претендующие на получение индивидуальной компенсации, должны подать заявление и подтверждающие документы в фонд до 31 декабря 2023 года.

Не позднее 31 декабря 2024 года фонд должен оценить обоснованность поступивших обращений и определить одинаковый размер компенсации для всех пострадавших лиц.

Намечается предусмотреть, чтобы за все незаконно отчужденные объекты недвижимости одного потерпевшего фонд выделял одну сумму денежной компенсации, которая не зависела бы от стоимости принадлежащего потерпевшему недвижимого имущества.

Сумма компенсации, назначенная фондом, будет выплачена не позднее 1 июля 2025 года потерпевшему или наследникам его имущества в равных долях.

Планируется, что новая редакция закона, за исключением некоторых его положений, вступит в силу с 2023 года.

Проект еще должно одобрить правительство, после чего он отправится на утверждение в Сейм.

Во время оккупации гитлеровской Германией в 1941-1944 годах было уничтожено около 90% из примерно 208 тыс. литовских евреев.

Литовские евреи и литовские еврейские религиозные общины несколько раз подвергались национализации недвижимости.

Она началась во время первой советской оккупации в 1940 году. Германия, оккупировавшая территорию Литвы, национализацию не отменила, а последовавшая за ней вторая советская оккупация окончательно отобрала имущество жертв Холокоста.

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