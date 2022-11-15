В том, как выводились миллиарды, разбирались журналисты Беларусского расследовательского центра, литовского центра Siena и "Киберпартизаны".
Подробности — в разговоре с Алесем Ярошевичем, расследователем Беларусского расследовательского Центра.
Во второй части программы встретимся с украинскими беженцами, которые учатся в Электренай.
Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк, Дмитрий Семенов.
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