Эфир Delfi: литовская монета в кошельке Лукашенко, как украинцы учатся в Литве

ru.DELFI.lt

В Литве широкий резонанс получило журналистское расследование о том, как бизнесмен Юрий Чиж и его литовский партнёр Витольд Томашевский вывели заработанные на Беларуси миллиарды долларов, получив от государства доступ к дешевым российским нефтяным ресурсам. Информацию из расследования передадут в службу расследования финансовых преступлений и в Департамент государственной безопасности Литвы.