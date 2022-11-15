Советник президента: не слышала, чтобы западные лидеры оказывали давление на Украину с целью переговоров с РФ

Главный советник президента Аста Скайсгирите утверждает, что ей не приходилось слышать, чтобы лидеры западных стран оказывали давление на Украину с целью переговоров с Россией, чтобы как можно скорее положить конец развязанной Кремлем войне.

"Пока не приходилось слышать о таком давлении со стороны глав западных государств. Может быть, эту тему ловят аналитические центры или журналисты, но от руководителей не приходилось слышать. Наоборот, не раз говорилось, что переговоры могут состояться на условиях Украины и только тогда, когда украинцы будут видеть, что условия для этих переговоров созрели", - радиостанции Žinių radijas сказала А. Скайсгирите и отметила, что, по словам украинцев, переговоры возможны только после возвращения всех территорий, оккупированных Россией.

По ее словам, Россия становится все более изолированной, и об этом свидетельствует начавшаяся на Бали встреча стран G20.

"Эта встреча проходит без Владимира Путина, украинцы пытаются ввести такой термин, как G-19 вместо G-20. Отсутствие Путина показывает, что Россия изолирует себя так же, как изолирует ее весь остальной цивилизованный мир. Президент России на этой встрече нежелателен. Он туда и не едет. И если бы он туда поехал, то вряд ли у него была хотя бы одна двусторонняя встреча с главами западных стран", - сказала А. Скайсгирите.

Между тем лидер Украины, продолжила она, имел возможность выступить в этом формате.

"Украине была предоставлена ​​возможность выступить, и президент Зеленский по видеосвязи сегодня рано утром пообщался с лидерами 19 стран, собравшимися на Бали. Он представил видение Украины и предложил решения, что делать дальше с Россией", - сказала советник президента.

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