В Брюсселе требуют новых санкций: российская элита должна понять, что их боссу грозит трибунал

Неправда, что уже не осталось ничего, что можно было бы обложить санкциями в России, или пора тормозить с санкциями вообще, сказал представитель так называемых "санкционных ястребов" посол. Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс. Он сказал, что в 9 пакете санкций планируют в том числе и меры воздействия на Беларусь. Между тем европарламентарий Андрюс Кубилюс призывает смотреть на санкции шире.

"Самой болезненной ситуацией было бы учреждение трибунала. Это серьезно повлияло бы на российскую элиту, они увидели бы, что в отношении их босса начато расследование", – сказал он.

Расширение санкций

14 ноября на Совете иностранных дел ЕС начали переговоры по 9 пакету санкций в отношении России. Также планируется принять решение в связи с мерами воздействия на Иран, поставляющий России дроны.

Пранцкявичюс сказал, что важнейший вопрос - это осуществление санкций.

"ЕС уже принял 8 пакетов, вскоре начнется обсуждение 9. Сейчас список секторов, которые попали под санкции, очень широк, как и список разных продуктов, технологий, элементов. Но эти санкции действенны и эффективны тогда, когда они правильно осуществляются. Когда не пытаются их обходить. Обходить санкции можно по-разному.

Как страны-члены мы должны наблюдать, чтобы этого не было внутри ЕС. ЕК также наделена контролирующими функциями, она начала создавать неформальную группу из экспертов разных стран для обмена опытом - как заделать прорехи, как избежать обхода санкций с помощью дополнительных шагов", – сказал посол Литвы в ЕС.

Он обратил внимание и на внешний аспект ЕС.

"Это страны, которые не обязательно присоединяются к принятым ЕС санкциям, через которые Россия так или иначе может обходить санкции. Мы рады, что большая часть стран-кандидатов, других партнеров присоединились к санкциям. Но что касается стран, которые находятся дальше, сложно говорить, например, об Индии, Китае, Бразилии, чтобы они присоединились к санкциям.

Тут мы видим большую проблему, особенно когда речь идет о вступившем в силу эмбарго на нефть. Тут нужна высшая дипломатия, главы ЕС должны добиваться постоянного диалога с руководством этих стран, объяснять важность санкций, почему им надо присоединиться к режиму санкций, объявленному странами Запада, для пресечения дальнейшей агрессии России", – сказал он.

Пранцкявичюс упомянул, что за 9 месяцев войны как Литва, так и другие страны-члены укрепили свою экспертизу и человеческие ресурсы для работы с санкциями.

"С момента принятия 8 пакета прошло 5 недель. За это время наша группа, которую в Брюсселе называют "санкционными ястребами" (страны Балтии и Польша), постоянно напоминает нашим партнерам о необходимости начать работу над 9 пакетом.

Мы представили наши предложения, на столе много материала – как дополнительные санкции в отношении банков, дополнительные санкции в отношении каналов, распространяющих дезинформацию, так и в сфере отдельных индивидов и компаний военного сектора.

Вне всякого сомнения, еще нет санкций в сфере газа и атомной энергетики. У нас есть к чему идти. Неправда, что уже не осталось ничего, что можно было бы обложить санкциями в России, или пора остановиться. Россия продолжает агрессивную войну против Украины. Мы видим огромные военные преступления, поэтому ответ должен не прекращаться, нельзя останавливаться.

Сейчас назревает политическая воля среди стран-членов начать переговоры по 9 пакету, в котором будут меры воздействия не только на Россию, но и на Беларусь. Параллельно идут переговоры по второму пакету в отношении Ирана. Из-за помощи России дронами", – сказал он.

Концентрация на трибунале

Кубилюс на встрече с литовскими и латвийскими журналистами сказал, что война России против Украины меняет многое.

"Мы не сомневаемся в победе Украины. Но эта война меняет не только Украину, но и Запад, Евросоюз. Я надеюсь, что она изменит и Россию. Украина воюет Она делает это с помощью оружия Запада, дела идут успешно, а нам надо воевать на втором фронте, это фронт столиц Запада. Мы должны удерживать помощь Украине, начиная с оружия, санкций, гуманитарной помощи, интеграции в ЕС, реконструкции "плана Маршалла", заканчивая трибуналом.

Я был положительно удивлен ответом ЕС на войну. Обычно мы знаем, как медленно действует эта бюрократия – что касается финансовой помощи, оружия, санкций. Но решения принимались очень быстро. У нас уже есть 8 пакетов санкций. Должны быть новые. Но если говорить о санкциях, мое мнение простое – первые пакеты были болезненными, решающими и важными.

Что касается 9, 10, 11 или 12 пакетов, они будут, но не будут такими болезненными. Уже не осталось ничего такого, что обложили бы санкциями, которые привели бы к болезненному эффекту. Да, можно наложить санкции на бриллианты, что-то еще, но другие пакеты не будут столь болезненными. Сейчас мы говорим о новых санкциях, политических, не экономических", – сказал политик.

Он указал, что речь идет не только о создании трибунала для расследования действий Путина, но и о резолюции, которая признает Россию террористическим государством.

"Что касается пакета санкций, мы постоянно напоминаем о Беларуси. Я сомневаюсь, что новые пакеты дадут значимый результат. Но надо искать недочеты в уже принятых пакетах. Надо следить, какие страны "играют в игры" и позволяют России обходить санкции. Поддержки в парламенте по этому вопросу достаточно", – не сомневается он.

Координированная внешняя политика

Член Европарламента из Эстонии Урмас Паэт заметил, что он склонен одобрить расширение санкций на такие страны, как Казахстан, поскольку они помогают России обходить санкции.

"Одобряют, хотя тут есть нюансы. Может, это должны быть не прямые санкции, а определенные действия ЕС.

Например, несколько недель назад я был в Эфиопии и Судане, а в сентябре в ООН прошло голосование по вопросу, может ли Владимир Зеленский выступить удаленно. Ведь на самом деле неразумно ему сейчас лететь в Нью-Йорк. В Африке 55 стран и всего 6 из них проголосовали "за" предложение.

Когда я был в Эфиопии, я спрашивал, почему они так себя ведут. Я сказал, ведь ЕС оказывает вам больше всего помощи, а когда мы сталкиваемся с экзистенциальной проблемой и просим хотя бы проголосовать на справедливой стороне истории, вы все равно этого не делаете.

Urmas Paetas Foto: Flickr

Голосуем так, как просят россияне. Мне ответили достаточно высокомерно: помощь из ЕС гарантирована, jiона всегда была и будет. Но сейчас нам в Эфиопии нужны 14 военных самолетов, и Россия готова их продать, если мы проголосуем так, как они этого хотят", – рассказал политик.

Он призвал ЕС быть конкретнее и руководствоваться принципом "больше за больше".

"Это значит, если страна X разделяет наши политические позиции и системы ценностей, может рассчитывать на большую помощь и т.д. Но если государство X действует против нас в политическом плане, то почему мы должны ей помогать? Это не санкции, просто усилия внешней политики ЕС должны добиваться тех же целей. Классическая дипломатия, tмеждународная помощь, международная торговля – все эти сферы должны быть направлены на достижение той же цели. Сейчас это есть не всегда", – сказал Паэт.

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