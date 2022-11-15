Мероприятие по зажжению огней на елке в Каунасе будет дороже самой елки

В конце прошлой недели администрация Каунасского муниципалитета представила договор с организацией, которая проведет концерт по случаю зажжения огней на рождественской елке. Конкурс, как и в прошлом году, выиграла компания Lietuvis, максимальная сумма, выделенная городом на проведение праздника - 170 000 евро с НДС, пишет портал Kas vyksta Kaune.

По данным Центральной информационной системы госзакупок (CVP IS), договор был заключен 10 ноября. В этом году праздник обойдется в 176 000 евро с НДС, из них 169 000 евро выделят из бюджета самоуправления, а почти 7000 евро погасят спонсоры.

Тема мероприятия "По звездной дороге". Ратушная площадь в вечер зажжения огней станет золотым королевством по мотивам картины Микалоюса-Константинаса Чюрлениса "Королевская сказка".

На концерте выступят не меньше 7 профессиональных исполнителей, не менее 2/3 песен исполнят на литовском языке. С наступлением предпраздничного периода поздравит Дед Мороз и главы города.

ЗАО Lietuvis обязуется обеспечить рекламу праздника.

В прошлом году организация праздника в Каунасе стоила 120 000 евро, из них на гонорары 11-ти исполнителям ушло 25 000 евро.

В этом году мероприятие состоится 25 ноября (в пятницу), поскольку в субботу запланировано мероприятие, посвященное закрытию проекта Каунас - столица европейской культуры, "Договор".

Каунасскую елку в этом году украсит "Гильдия текстильщиков и художников", которую возглавляет Йоланта Шмидтене. Стоимость услуг - 160 000 евро (как и в прошлом году).

Шмидтене украшает каунасские елки больше 10 лет - с 2009 года. За это время только в 2017 году елку украшала компания Medusa Concert.

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