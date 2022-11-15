В этом году Рождественский забег состоится в темное время суток

Ежегодно на улицах столицы Литвы проходит праздничный Рождественский забег. В этом году он пройдет в 47-й раз, пишет madeinvilnius.lt.

Первый забег состоялся еще в 1975 году, когда энтузиасты хотели вместе встретить Новый год. Тогда в забеге принимали участие 77 человек. Однако их идея охватила всю общину бегунов и они стали регулярно устраивать забеги в конце года.

В этом году праздник будет еще более рождественским – забег состоится в темное время суток, когда улицы будут освещать праздничные декорации.

Организаторы призывают участников использовать разные праздничные украшения - гирлянды, светящиеся головные уборы и другие акценты.

Рождественский забег отличается тем, что его участники надевают праздничные костюмы, поэтому забег принимает карнавальный оттенок.

В рядах бегунов можно увидеть не только дедов морозов, снегурочек, северных оленей, но и невест, священников, динозавров, персонажей разных фильмов и т.д.

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