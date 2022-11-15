СМИ: HCL Technologies Lithuania уволит 199 сотрудников

Международная компания по программированию и информационным технологиям HCL Technologies с индийским капиталом увольняет 199 сотрудников, сообщил во вторник деловой портал vz.lt.

Компания проинформировала Службу занятости о групповом увольнении сотрудников.

По данным Фонда социального страхования Sodra, в настоящее время в компании работает 268 сотрудников, на конец марта их было 346, а год назад — более четырехсот.

По данным Центра регистров, в прошлом финансовом году, который исчисляется с апреля по конец марта, компания HCL Technologies Lithuania получила 17,4 млн евро выручки или на 9% меньше и заработала 1,2 млн евро чистой прибыли, которая увеличилась на 14%.

В конце 2019 года, до начала пандемии, HCL Technologies открыла новый офис в бизнес-центре Asgaard Keys в Вильнюсе. Компания пришла в Литву, взяв на себя операции сервисного центра покинувшего страну банка Barclays. Об этом стало известно в конце 2018 года.

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