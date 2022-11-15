Международная организация по миграции выделит находящимся в Литве украинцам 80 тысяч евро

Вильнюсский офис Международной организации по миграции (МОМ) произведет единовременные выплаты на сумму почти 80 тыс. евро украинцам, спасающимся от войны и обосновавшимся в Литве.

Как сообщило во вторник отделение этой организации ООН в Вильнюсе, выплаты уже произведены наиболее уязвимым беженцам войны - матерям-одиночкам, пожилым людям, беременным женщинам. Пособие на одного украинца составляет 147 евро, дополнительно на каждого члена семьи дается по 73,5 евро.

По данным организации, первые выплаты уже поступили украинцам, проживающим в Друскининкай и Вильнюсе.

Денежную поддержку могут получить граждане Украины или третьих стран, покинувшие Украину после 24 февраля.

С начала войны в Украине в Литву прибыло почти 70 тысяч человек.

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