Несчастье в Вильнюсе: загорелись молодой человек и помогавший ему врач

Несчастье произошло в Новой Вильне в 16 часа. По данным полиции, 17-летний юноша захотел сфотографироваться на цистерне поезда, забрался на нее и его ударило током, в результате чего на несовершеннолетнем загорелась одежда.

Первыми на место происшествия приехали врачи и полиция. Забравшись на цистерну, они начали реанимировать пострадавшего. В этот момент током ударило врача. На нем также загорелась одежда.

Врач (1969 г.р.) упал с цистерны. Одежду на нем потушили полицейские.

Обоих пострадавших в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Юноша был не один. Находившаяся с ним девушка не пострадала, только пережила серьезный стресс.

Пожарные-спасатели отмечают, что нельзя подходить к контактной сети на железной дороге ближе чем на 8 м.

В 16 ч. очевидец сообщил о происшествии на ул. Коелавичаус по номеру 112. Он сказал, что загорелись провода и упали на рельсы и поезд. Вскоре после этого загорелся человек. Вызвали железнодорожников, чтобы они отключили электричество.

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