Глава МИД Литвы сожалеет о некоторых заданных оппозицией вопросах: было бы достойнее не втягивать людей

По словам министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, оппозиция, инициирующая ему вотум недоверия, имеет право задать вопросы.

"Я оцениваю это через призму контроля оппозиции. Оппозиция имеет право задать вопросы. В том числе иногда неконструктивные",– сказал журналистам в Брюсселе Г. Ландсбергис, комментируя заявления оппозиции о подписях, собранных в поддержку вотума недоверия.

"Вопросы могут быть заданы и ответы будут представлены", – добавил он.

На вопрос журналистов, видит ли он ошибки в своей работе, Г.Ландсбергис ответил, что всегда старается аргументировать свои решения.

"Я думаю, что наверное было бы невозможно сказать, что какой-нибудь человек может работать и не сделать ошибок. Наверное, никогда я не прятался от внимания общественности или задаваемых вопросов. Стараюсь объяснить мотивы и аргументы, по которым приняли решения или я сам принял решения", – сказал Г.Ландсбергис.

При этом руководитель литовской дипломатии выразил сожаление, что, по его мнению, оппозиция, задавая ему вопросы, совершенно напрасно нацелилась и на работников дипломатической службы.

"Одно – задавать вопросы министру, иметь мнение о нем и в этом смысле все в порядке. Это один из краеугольных камней демократии. Мне, может, несколько досадно, что в вотум недоверия были включены вопросы с дополнительными оценками людей нашей дипломатии. Надо понять, что это люди, представляющие государство и их репутация является одним из основных инструментов в их работе. Я им доверяю на сто процентов. Хочу напомнить, что при утверждении они получили стопроцентную поддержку как оппозиции, так и правящего большинства. Они пользуются поддержкой и доверием всех основных ведомств государства, оппозиции и правящего большинства", – сказал Г. Ландсбергис.

"Я думаю, что было бы достойнее не включать людей. Может, критиковать министра и оставить мне право защититься. Но сейчас немного досадно, что были вовлечены люди, которые этого не заслужили", – сказал министр.

На прошлой неделе оппозиция собрала подписи в поддержку вотума недоверия министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса. Политические оппоненты подготовили главе МИД почти 45 вопросов.

Между тем премьер-министр Ингрида Шимоните, староста фракции консерваторов Радвиле Моркунайте-Микуленене и председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен считают, что инициативой вотума недоверия парламентской фракции "Во имя Литвы" пытаются отвлечь внимание от резонансной истории председателя Антикоррупционной комиссии Альгирдаса Стончайтиса.

Это уже не первый вотум недоверия, инициируемый членам этого правительства. Парламентское меньшинство инициировало вотум недоверия министру энергетики Дайнюсу Крейвису, министру здравоохранения Арунасу Дулькису и министру сельского хозяйства Кястутису Навицкасу. Все интерпелляции закончились в пользу правящих - ответы министров были одобрены и они продолжают работать.

Не исключено, что вскоре вотум недоверия может быть инициирован министру окружающей среды Симонасу Гентвиласу и министру экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

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