Советники президента Литвы: цель НАТО – членство Финляндия и Швеции до Вильнюсского саммита

Решения НАТО относительно дальнейшего укрепления восточного фланга и участия Швеции и Финляндии в качестве полноправных членов на Вильнюсском саммите в следующем году должны стать амбициями альянса, считают советники президента Литвы Гитанаса Науседы.

По сообщению главы государства, эта цель была подчеркнута на состоявшейся в понедельник в Вильнюсе встрече главных советников президентов Литвы, Латвии, Эстонии, Украины и Польши по вопросам внешней политики и национальной безопасности.

На ней обсуждались вопросы региональной безопасности, ход войны России в Украине, поддержка Украины, а также подготовка к саммиту НАТО, который состоится в Вильнюсе в июле следующего года.

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Как говорится в сообщении для прессы, советники президента Литвы Науседы, участвовавшие во встрече, представили ход подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе, его цели и ожидания.

"Советники подчеркнули, что стремлением должны стать решения о дальнейшем укреплении восточного фланга НАТО, консолидации политической и практической поддержки Украины, а также участие Швеции и Финляндии в качестве полноправных членов в саммите НАТО", - говорится в сообщении.

Советники также обсудили выполнение решений, принятых на саммите НАТО в Мадриде, и согласились с необходимостью добиться прогресса в укреплении противовоздушной обороны и повышении возможностей союзников в регионе.

Швеция и Финляндия совместно подали заявки на вступление в НАТО еще в мае, решив отказаться от своей давней политики не вступать в военные блоки после российского вторжения в Украину. Однако процесс застопорился из-за Турции и Венгрии, которые пока отказываются ратифицировать документы о членстве в НАТО упомянутых скандинавских стран.

Турция обвиняет Финляндию и Швецию, в частности, в укрывательстве курдских боевиков из запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК) и поддержке Курдских отрядов народной самообороны на севере Сирии. Анкара и Стокгольм ведут переговоры по урегулированию разногласий.

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