Litgrid: цена на электроэнергию в Литве за неделю выросла на 12%

Средняя цена на электроэнергию на литовском рынке выросла на прошлой неделе на 12% до 182 евро за мегаватт-час (МВтч).

С 7 по 13 ноября средняя цена в Латвии составляла 179 евро, в Эстонии - 148 евро, сообщил в понедельник литовский оператор по передаче электроэнергии Litgrid.

По словам директора департамента стратегии Litgrid Лютаурса Варанавичюса, во время ремонта литовско-шведского электросоединения NordBalt на прошлой неделе можно было ожидать большого роста цен, но из-за увеличения производства на ветряных электростанциях в странах Балтии, Германии и Финляндии этого удалось избежать.

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"Например, ветряные электростанции в Литве произвели даже в два раза больше электроэнергии, чем неделей ранее, а их выработка снизилась только в воскресенье, когда потребление электроэнергии и цены обычно самые низкие в течение недели", - отметил в сообщении Варанавичюс.

Из-за ремонтных работ морское соединение ЛЭП NordBalt не работало с утра прошлого понедельника до воскресенья, в течение этого понедельника из Швеции в Литву импорт осуществлялся в максимальном объеме в 700 мегаватт (МВт).

Потребление электроэнергии в Литве на прошлой неделе выросло на 9% до 218 гигаватт-часов (ГВтч). Местные электростанции покрыли 37% потребности в электроэнергии. Всего в стране было произведено 80 ГВтч электроэнергии - на 54% больше, чем на предыдущей неделе: 64% от потребности страны в электроэнергии было импортировано - 153 ГВтч, что на 14% меньше, чем на предыдущей неделе.

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