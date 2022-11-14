Промышленники: национализация литовского бизнеса в Беларуси не должна остаться без ответа

Поскольку Минск угрожает национализировать компании из "недружественных стран", президент Конфедерации промышленников Литвы Видмантас Янулявичюс называет такие заявления пустыми словами, но если они все же станут реальностью, то можно было бы использовать замороженные средства компаний, попавших под санкции Европейского союза (ЕС), для компенсации потерь инвесторов и средств физических лиц.

Андрюс Романовскис, президент Литовской бизнес-конфедерации, считает, что такая позиция Минска будет способствовать дальнейшему прекращению оставшихся экономических связей. Между тем, президент Вильнюсской ассоциации промышленности и бизнеса Сигитас Бесагирскас, утверждает, что минский режим может попытаться сохранить иностранные компании, чтобы они не были поглощены Россией.

"Думаю, пришло время упомянуть об этом. В случае, если наши компании будут национализированы, это обязательно приведет к иску в Еврокомиссии, когда мы будем вынуждены просить Беларусь и Россию компенсировать нашим компаниям, нашим членам, как членам ЕС, средства, за счет тех средств, которые сегодня заморожены. Это можно написать как ответ на их месседж", - сказал BNS Янулявичюс в понедельник.

Только в Литве из-за международных санкций для белорусских компаний заморожено около 34 млн евро и 7 млн. долларов США, свидетельствуют данные Службы по расследованию финансовых преступлений.

По словам Янулявичюса, разговоры о возможной национализации активов иностранных компаний являются угрозами. По его словам, конфедерация владельцев литовских компаний ничего не знает о таких действиях, но есть необоснованные налоговые проверки некоторых компаний.

"Я думаю, что в данном случае это пустые разговоры с целью запугать, угрозы. (...) Мы ничего не слышим от наших компаний, у которых еще есть активы в Беларуси, но то, что налоговые проверки муссируются из-за неуплаченных налогов в нескольких наших компаниях-участниках - это факт, потому что одна компания остановила всю деятельность", - сказал Янулявичюс.

Президент Литовской бизнес-конфедерации Романовскис также говорит, что не владеет информацией о национализированных литовских компаниях в Беларуси, но такая позиция Минска лишь еще больше подтолкнет к прекращению экономических связей с Беларусью, хотя это и непросто.

"У нас такой информации нет, но, видимо, такая акция никого не удивит, потому что какой-то предсказуемости от этого режима ждать нельзя. Наш бизнес это давно оценил, у каждого бизнеса разные обстоятельства: кто-то ушел, кто-то уходит, кто-то думает, как это сделать, потому что это непростой процесс", - сказал BNS Романовскис.

Между тем, президент Вильнюсской ассоциации промышленности и бизнеса Бесагирскас говорит, что минский режим может наоборот стремиться сохранить иностранные компании, чтобы они не были поглощены Россией.

"В этом контексте есть частные компании, в том числе иностранные, и они во многих случаях, как говорится, курируются россиянами, сейчас даже немного обратная тенденция, что Беларусь пытается их удержать, предлагает им какие-то лучшие условия, режим толерантности, к ним не придираются, только для того, чтобы иметь некий противовес России", - сказал BNS Бесагирскас.

Он сказал, что его утверждения базируются на свидетельствах переезжающих в Литву белорусских бизнесменов.

В июле белорусские власти опубликовали список компаний, работающих в стране, в том числе литовских, которым запрещено продавать свои активы.

Telegram-канал "Пул Первого", который связан с пресс-службой белорусского президента, сообщил в понедельник, что Александр Лукашенко пригрозил национализировать компании или их доли, принадлежащие инвесторам из "недружественных стран" в Беларуси, если будет попытка их продать.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!