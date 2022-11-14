Литовской Премией свободы предлагают наградить президента Украины Зеленского

Литовскую Премию свободы в этом году предлагается присудить Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Эта кандидатура была одобрена Комиссией Премии свободы в понедельник. Окончательное решение по этому вопросу примет Сейм.

"Мы решили наградить Премией свободы Зеленского потому, что та огромная борьба, создающая историю борьбы мира за свободу, происходит сейчас не где-либо, а в Украине, а эту тяжкую миссию лидерства взял на себя Зеленский", – заявила в понедельник после заседания комиссии BNS ее председатель Пауле Кузмицкене.

По ее словам, президент Украины вскрыл истинное лицо тирании - России, осуществляемые ею преступления против человечности.

"Это человек чрезвычайной смелости, мудрости, большого терпения, который достаточно успешно справляется с этой борьбой", – сказала Кузмицкене.

"Было бы очень символично, что Премия свободы, вручаемая в день защищенной свободы Литвы, 13 января, все же была бы вручена как знак надежды, что мы победим в борьбе и увидим другую мировую архитектуру безопасности", – отметила она.

По словам депутата, Премия свободы стала бы и благодарностью, и поддержкой президенту Украины, которая девять месяцев сопротивляется российскому вторжению.

Номинант был выбран из четырех кандидатур, они не разглашаются.

В качестве претендентов на премию могут выступать физические и юридические лица из Литвы и зарубежных стран, внесшие вклад в дело становления свободы, демократии и прав человека.

Премия свободы оценивает вклад отдельных лиц и организаций в развитие международного сотрудничества в борьбе за свободное самоопределение и суверенитет народов Восточной и Центральной Европы.

Премия свободы, учреждённая Сеймом, вручается в парламенте во время торжеств по случаю Деня защитников свободы – 13 января. В этот день ручается статуэтка и 5 тыс. евро.

Первой премии Свободы был удостоен российский борец за свободу, права человека и демократию Сергей Ковалев.

В 2020 году литовский Сейм удостоил ежегодной Премии свободы белорусскую демократическую оппозицию.

Эту награду также получали учредитель Лиги свободы Литвы, бывший политический заключенный Антанас Терляцкас, учредитель подпольного издания "Хроники Литовской католической церкви", архиепископ Сигитас Тамкявичюс, бывший польский диссидент, главный редактор газеты Gazeta Wyborcza Адам Михник, экс-президент Литвы Валдас Адамкус, председатель Верховного совета - Восстановительного сейма Литвы, сигнатарий Акта о независимости Витаутас Ландсбергис, бывшая диссидент, ныне монашка Нийоле Садунайте, семь бывших литовских партизан, боровшихся против советской оккупации: Йонас Чепонис, Йонас Каджёнис, Юозас Якавонис, Брониславас Юоспайтис, Витаутас Бальсис, Йонас Абукаускас, Юозас Моцис.

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