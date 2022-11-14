Кандидат в мэры Будбяргите: прожить в столице становится все труднее – пора позаботиться о вильнюсцах

Представившая предвыборную программу кандидат в мэры столицы от социал-демократов Раса Будбяргите говорит, что в случае избрания все свое внимание она сосредоточит на улучшении качества жизни горожан, поскольку отдача от таких инвестиций самая высокая.

Она утверждает, что завершающая срок полномочий власть Вильнюса "необоснованно дистанцировалось от решения важнейших для жителей проблем". По словам Р. Будбяргите, город задыхается от пробок, в которых жители проводят почти 136 часов в год, людям становится все труднее жить, говорится в пресс-релизе социал-демократов.

"Вижу Вильнюс как центр талантов, знаний и рабочих мест, а главное – как центр притяжения людей. Как город, который бы обеспечил людям условия для достойной и качественной жизни. К сожалению, нынешняя мэрия Вильнюса лучше справляется с проведением акций по связям с общественностью, чем с решением накопившихся за долгое время повседневных проблем вильнюсцев.

О городе недостаточно заботятся: под блестящим фасадом и церемониями перерезания ленточек скрывается огромная бюрократия, хаос в Вильнюсском теплохозяйстве, сокращающийся и все более затрудняющийся доступ к услугам образования и здравоохранения, дикий рынок жилья. Наконец – система общественного транспорта", - на организованной в понедельник пресс-конференции сказала Р. Будбяргите.

Она утверждает, что управление коммунальными услугами Вильнюса осуществляется "без всякого чувства ответственности, без видения и попытки прислушаться к повседневным ожиданиям жителей Вильнюса".

"Прожить в Вильнюсе становится все труднее. Молодые семьи вынуждены платить тысячи за уход и учебу своих малышей. Пенсионеры практически не в состоянии оплачивать огромные счета за отопление. А новоприбывшие и стремящиеся начать здесь свою жизнь не могут найти жилье по доступной цене. Реновация многоквартирных домов тоже застопорилась.

Возможности для жителей Вильнюса и их детей заниматься спортом уменьшаются. Например, реализация бассейна в Лаздинай запаздывает уже три года, цена и сроки строительства национального стадиона уму непостижимы, а когенерационная электростанция так и не была построена. Эти проблемы являются результатом бездействия и нехозяйственности руководства города", - оценила Р. Будбяргите.

Она сказала, что, работая и в правительстве, и в Сейме, ей не хватало желания и усилий руководителей Вильнюсского самоуправления вести переговоры с центральной властью и вместе решать укоренившиеся проблемы, поэтому она изменила бы этот подход.

"Я готова обеспечить особенно гибкую связь между Вильнюсским самоуправлением, Сеймом и правительством. Как член Сейма я уже взялась за законодательные проекты, которые помогли бы решить важнейшие проблемы жителей Вильнюса. Одним из примеров этого является внесенное мной и другими социал-демократами в Сейм предложение об установлении правительством максимального размера налога на аренду жилья. Принятием этого решения будет обуздан "капитализм джунглей" на рынке недвижимости Вильнюса", - отметила она.

В качестве другого примера Р. Будбяргите указала предложение социал-демократов выделить в следующем году гораздо большую часть бюджета на улучшение качества дорожной инфраструктуры.

"Настало время принять в Сейме Закон о мобильности Вильнюса, который, как это было сделано в Берлине, побудит вильнюсскую транспортную систему своевременно подготовиться к увеличению числа участников дорожного движения в будущем, реализуя все принципы устойчивой мобильности, 15-минутную модель города и, наконец, 1-минутную модель города, которая практикуется в Стокгольме", - сказала она на пресс-конференции.

С 2016 г. Р. Будбяргите избирается в Сейм, некоторое время она возглавляла парламентскую фракцию социал-демократов. Сейчас она занимает должность заместителя председателя парламентского Комитета по аудиту, а также является вице-председателем Социал-демократической партии Литвы.

Муниципальные выборы состоятся 5 марта следующего года.

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