Эфир Delfi: взрыв в Литве, белорусские врачи в эмиграции, работа добровольцев над дронами-камикадзе

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Зеленский прибыл в освобожденный Херсон, в Литве совершено дерзкое ограбление - о главном в новостях.



Интервью выпуска: Лидия Тарасенко, координатор Фонда медицинской солидарности Беларуси, врач-гастроэнтеролог, Игорь Папкович, доброволец, руководитель фонда "Reborn Ukraine“.

Выпуск ведут Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!