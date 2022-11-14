Глава МИД Литвы: мир в Украине будет достигнут только на ее условиях

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис надеется, что дискуссии в Совете иностранных дел Европейского союза (ЕС) побудят западные страны принять решение об ужесточении санкций против Москвы.

"Мы представили действительно большой, подробный список дополнительных санкций. Пока мы не получили никакой реакции от ведомств, мы надеемся, что сегодняшняя дискуссия побудит и придаст новой энергии этому процессу", - в рамках заседания Совета по иностранным делам ЕС в Брюсселе журналистам сказал Г. Ландсбергис.

"Действительно, те страны или те партнеры, которые говорят, что, может быть, уже больше нечего санкционировать, не совсем точны, потому что и Литва, и другие страны, насколько нам известно, представили дополнительные строки для введения санкций", - добавил он.

Министр выразил надежду, что страны, участвующие в заседании Совета ЕС по иностранным делам, найдут консенсус относительно политической формулировки того, каким образом должен быть достигнут мир в Украине. Г. Ландсбергис подчеркивает, что мир в Украине будет достигнут только по установленным в Украине параметрам.

"Помимо других практических вопросов, которые мы обсудим, таких как санкции, специальный трибунал, санкции в отношении Ирана, один из вопросов, по которому я хотел бы достичь консенсуса между министрами, я хотел бы предложить, чтобы консенсус был найден, просто политическая формулировка, что мир в Украине будет достигнут только по установленным в Украине параметрам. Украина сама определит, когда и как она хочет вести переговоры или как далеко она хочет зайти. Сегодняшнее заявление, что Украина хочет освободить всю свою территорию, это должно быть для нас парадигмой, которой мы должны придерживаться и поддерживать Украину, пока освобождается какая-то территория", - сказал глава литовской дипломатии.

ЭЛЬТА напоминает, что в понедельник Г. Ландсбергис участвует в заседании Совета ЕС по иностранным делам, где планируется обсудить военную агрессию России против Украины, ситуацию на Западных Балканах и в регионе Великих африканских озер. Министры также обсудят актуальные вопросы внешней политики: ситуацию в Иране и Ливане, Конференцию ООН по изменению климата (COP27) и итоги встречи министров иностранных дел стран ЕС, Латинской Америки и Карибского бассейна в Буэнос-Айресе.

Также министры иностранных дел ЕС обсудят ситуацию в Украине, дальнейшие действия ЕС, с особым акцентом на усиление ограничительных мер, финансовую и военную поддержку Украины и начало военной учебной миссии ЕС в Украине, вопрос обеспечение подотчетности России.

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