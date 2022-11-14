После плановых работ снова действует соединение NordBalt со Швецией

Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid сообщил в воскресенье, что литовско-шведское электроэнергетическое соединение в Балтийском море NordBalt возобновило работу после завершения ежегодного технического обслуживания.

Сообщается, что ремонтные работы завершены в срок, согласно утвержденному операторами обеих стран графику. Силовой кабель NordBalt был отключен в понедельник утром.

По словам руководителя Центра управления системой Litgrid Гинтаутаса Монкявичюса, за это время было проведено техническое обслуживание инверторных станций NordBalt в Клайпеде и Нюбру в Швеции.

"Соединение включено и уже доступно для торговли электроэнергией — коммерческие потоки электроэнергии по нему начинают поступать с 18 час воскресенья", - сказал для сообщения Монкявичюс.

По его словам, в ходе ремонта также проверялись соединительные реакторы, конденсаторы постоянного и переменного тока, изоляторы, обслуживалось вспомогательное оборудование и системы. На шведской стороне была усилена изоляция кабеля, что позволит линии снова работать с максимальной мощностью 700 мегаватт (МВт), ранее ограниченной 630 МВт.

В связи с тем, что соединение NordBalt временно не работало, на прошлой неделе цена на электроэнергию в литовской ценовой зоне биржи Nord Pool выросла на 12,4% до 180,78 евро за мегаватт-час (МВтч).

Общая доступность NordBalt для рынка в течение девяти месяцев этого года составляла 100%: из Швеции в Литву было импортировано 3,8 ТВтч электроэнергии, что составляет около 44% всего литовского импорта.

Силовой кабель мощностью 700 МВт со Швецией действует с 2016 года.

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