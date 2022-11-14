Ландсбергис поздравил главу МИД Украины с отвоеванием Херсона: Литва будет поддерживать вас до победы

В воскресенье министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис поздравил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу с отвоеванным у российских оккупантов Херсоном. Г. Ландсбергис отметил, что украинцы побеждают на поле боя, а Литва будет продолжать поддерживать Украину до ее победы.

"Сегодня я разговаривал с Дмитрием Кулебой и заверил его, что Литва будет поддерживать Украину до победы на условиях Украины. Это меньшее, чего заслуживает народ Украины", - в Twitter написал Г. Ландсбергис.

Министр иностранных дел Украины Д. Кулеба написал в Twitter, что получил поздравления от Г. Ландсбергиса с освобожденным Херсоном. По его словам, в ходе беседы с литовским министром обсуждался также вопрос специального трибунала по преступлениям, совершенным Россией в Украине.

Херсон был оккупирован российской армией 2 марта, а 11 ноября Вооруженные силы Украины освободили город.

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