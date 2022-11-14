Рано утром в Казлу Руде прогремел взрыв, украдены деньги из банкомата

По предварительным данным, взрыв прогремел в 3.44 ч.

В понедельник рано утром поступило сообщение о взрыве в торговом центре Maxima, в Казлу Руде, на ул. M.Валанчаус, была взорвана дверь.

Когда на место происшествия приехали пожарные-спасатели, выяснилось, что украдены деньги из банкомата.

Был введен план "Щит". До приезда сотрудников Службы общественной безопасности и криминальной полиции на месте происшествия дежурили пожарные-спасатели.

Мэр Казлу Руды Мантас Варашка-Палакаускас на своей странице в фейсбуке написал: "Ночью взорвали вход в магазин Maximа в Казлу Руде и украли банкомат. Обстоятельства преступления выясняются. Магазин закрыт и не будет работать примерно неделю. Жители не пострадали.

Территория пока огорожена, там работают криминалисты.

Просим жителей проявить понимание и соблюдать действующие ограничения, не нарушать границы, огороженные СТОП-лентой.

Пока нельзя пользоваться терминалами Omniva и DPD.

Информацию обновим в конце дня".

"В банкомат закачали газ и взорвали его, после этого украли кассеты с деньгами. После взрыва в банкомате взрывной волной выбило стекла, немного повреждена и конструкция крыши, взрыв был сильным, стекла оказались на большом расстоянии от магазина", – сказала BNS представитель Мариямпольской полиции Ева Шливинскене.

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